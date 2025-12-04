МО: ВСУ попытались атаковать Крым и Белгород
04 декабря 2025 в 22:26
В промежуток с 13:00 до 20:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, еще два — над акваторией Черного моря, один — над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
