МО: ВСУ попытались атаковать Крым и Белгород

04 декабря 2025 в 22:26
Фото: © URA.RU

В промежуток с 13:00 до 20:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, еще два — над акваторией Черного моря, один — над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны.

