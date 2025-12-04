Адвокат Лурье высказалась о деталях дела Долиной
Ответа от певицы или ее представителей не последовало, заявил адвокат Лурье
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Полина Лурье, которая потеряла 112 млн рублей и ее адвокат пытались заключить мировое соглашение с певицей или ее представителями, однако ответа не последовало. Об этом рассказала сама адвокат.
«На любой стадии судебного процесса возможно заключение мирового соглашения. Мы в самом начале это предлагали. Но ответа ни от нее (Ларисы Долиной — прим. URA.RU), ни от представителей Полине не последовало», — заявила адвокат. Ее слова приводит StarHit.
Отмечается, что Лурье подала жалобу в Верховный суд. Адвокат выразил надежду, что дело будет пересмотрено в ее пользу.
Спор вокруг элитной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках начался летом 2024 года, когда купившая ее Полина Лурье лишилась права собственности по решению суда. Хамовнический суд, Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали сделку недействительной, указав, что певица стала жертвой мошенников, а уголовное дело в отношении четверых фигурантов уже завершено. Тем временем Полина Лурье деньги за квартиру не получила назад.
Материал из сюжета:Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной
