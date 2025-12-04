Адвокат Лурье высказалась о деталях дела Долиной

Ответа от певицы или ее представителей не последовало, заявил адвокат Лурье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полина Лурье, которая потеряла 112 млн рублей и ее адвокат пытались заключить мировое соглашение с певицей или ее представителями, однако ответа не последовало. Об этом рассказала сама адвокат.

«На любой стадии судебного процесса возможно заключение мирового соглашения. Мы в самом начале это предлагали. Но ответа ни от нее (Ларисы Долиной — прим. URA.RU), ни от представителей Полине не последовало», — заявила адвокат. Ее слова приводит StarHit.

Отмечается, что Лурье подала жалобу в Верховный суд. Адвокат выразил надежду, что дело будет пересмотрено в ее пользу.

Продолжение после рекламы