В Перми выпустили конверт в честь 100-летия Верхнекамского месторождения солей

На конверте изображен пермский рудник Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

На Пермском инженерно-промышленном форуме прошла торжественная церемония гашения почтового конверта, посвященного 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор по взаимодействию с органами власти «Уралкалия» Олег Калинский и директор управления федеральной почтовой связи Пермского края Наталия Доронина. Подробнее о новом конверте URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралкалия», по инициативе которого он был выпущен.

«Пермский край —обладает богатыми природными ресурсами, здесь работают старейшие предприятия. Сто лет назад профессор Павел Преображенский открыл крупнейшее в стране и второе по величине в мире Верхнекамское месторождение солей. Почтовый конверт — это знак уважения и преклонения перед ветеранами калийной промышленности, благодарность нашим землякам», — отметил губернатор.

В пресс-службе компании подчеркнули, что открытие Верхнекамского месторождения считается началом истории калийной промышленности страны. Это событие сыграло важную роль в экономике не только Пермского края, но и всей России. На конверте изображен рудник БКПРУ-4. Дизайн символизирует богатство калийных недр, профессионализм и преданность делу специалистов горнодобывающей промышленности.

