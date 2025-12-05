Скончался бывший пермский замминистра и куратор региона от «Ростеха»

Редакция выражает соболезнования родным и близким Пастуха Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Этой ночью ушел из жизни проработавший свыше 10 лет в администрации Свердловского района Перми Василий Пастух, который после ухода из мэрии недолго работал замминистром ЖКХ. Об этом сообщили источники в рабочем окружении Пастуха, который несколько месяцев трудился руководителем представительства «Ростеха» в Пермском крае.

«Василий Евставьевич Пастух скончался сегодня ночью. Пока ничего толком не известно», — сообщил инсайдер из числа бывших коллег Пастуха.