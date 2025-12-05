Скончался бывший пермский замминистра и куратор региона от «Ростеха»
Редакция выражает соболезнования родным и близким Пастуха
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Этой ночью ушел из жизни проработавший свыше 10 лет в администрации Свердловского района Перми Василий Пастух, который после ухода из мэрии недолго работал замминистром ЖКХ. Об этом сообщили источники в рабочем окружении Пастуха, который несколько месяцев трудился руководителем представительства «Ростеха» в Пермском крае.
«Василий Евставьевич Пастух скончался сегодня ночью. Пока ничего толком не известно», — сообщил инсайдер из числа бывших коллег Пастуха.
Василий Пастух свыше 10 лет работал первым замглавы администрации Свердловского района. В конце августа 2022 года он сменил место работы, заняв пост замминистра ЖКХ и благоустройства. Там он надолго не задержался, и в 2023 году перешел на работу в «ОДК-Авиадвигатель». Недавно он был назначен руководителем представительства «Ростеха» в Пермском крае.
