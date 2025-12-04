Логотип РИА URA.RU
Пермская лыжница выиграла турнир «Тагильская сталь-2025»

Стефания Надымова из Кудымкара выиграла соревнования по лыжному двоеборью
04 декабря 2025 в 19:34
Соревнования проходят в Нижнем Тагиле

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первое место по лыжному двоеборью заняла Стефания Надымова из Кудымкара в рамках турнира «Тагильская сталь-2025», который стартовал в Свердловской области. Она стала лучшей в гонке на пять километров и в прыжках с трамплина.

«В первый день соревнований Стефания Надымова уверенно победила в лыжном двоеборье среди женщин. Она стала лучшей как в прыжках на лыжах с трамплина К90, так и на лыжне», — сообщает минспорта Пермского края.

Другая представительница Кудымкара Ульяна Мехоношина заняла четвертое место. Международные соревнования «Тагильская сталь-2025» проходят с 4 по 7 декабря.

