Дети пермяков, которые находятся на СВО, получат новогодние подарки

04 декабря 2025 в 18:48
Детей военнослужащих порадуют подарками

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае дети участников спецоперации получат новогодние подарки. Заявки на подарки принимает фонд «Благотвори» проекта «Вежливые люди». Об этом говорится на странице проекта в соцсетях.

«Фонд „Благотвори“ проекта „Вежливые люди традиционно готовят подарки для детей (до 16 лет) военнослужащих, чтобы несмотря на отсутствие отцов, дети участников СВО почувствовали заботу и верили в чудеса. Запись на получение подарков открыта“, сообщают волонтеры. Подарки будут выдаваться при наличии подтверждающих документов», — отмечают руководители проекта. 

Ранее пермяки начали формировать специальный груз к новогодним праздникам для участников СВО. URA.RU рассказывало, что бойцам отправят ингредиенты для приготовления салатов к празднику. Кроме этого, военнослужащим подарят футболки и нижнее белье с авторской вышивкой.

