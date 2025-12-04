Дети пермяков, которые находятся на СВО, получат новогодние подарки

Детей военнослужащих порадуют подарками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае дети участников спецоперации получат новогодние подарки. Заявки на подарки принимает фонд «Благотвори» проекта «Вежливые люди». Об этом говорится на странице проекта в соцсетях.

«Фонд „Благотвори“ проекта „Вежливые люди традиционно готовят подарки для детей (до 16 лет) военнослужащих, чтобы несмотря на отсутствие отцов, дети участников СВО почувствовали заботу и верили в чудеса. Запись на получение подарков открыта“, сообщают волонтеры. Подарки будут выдаваться при наличии подтверждающих документов», — отмечают руководители проекта.