В Мосгорсуде отложили рассмотрение апелляций по делу «Телты»

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб учредителя АО «Пермский телефонный завод „Телта“» Игоря Морозова, бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Заседание по делу о мошенничестве в особо крупном размере продолжится 12 декабря. Информация об этом следует из данных картотеки Мосгорсуда.

Осужденные настаивают на пересмотре приговора Мещанского райсуда Москвы, который признал их виновными в хищении средств, выделенных на исполнение госконтракта по поставке полевых телефонов. По приговору первой инстанции Морозова, Высокова и Гришину признали виновными в хищении 33 млн рублей, которые предприятие получило на выполнение государственного контракта.