Общество

В Мосгорсуде отложили рассмотрение апелляций по делу «Телты»

05 декабря 2025 в 00:31
Заседание сула запланировано на 12 декабря



Фото: Илья Московец © URA.RU

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб учредителя АО «Пермский телефонный завод „Телта“» Игоря Морозова, бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Заседание по делу о мошенничестве в особо крупном размере продолжится 12 декабря. Информация об этом следует из данных картотеки Мосгорсуда.

Осужденные настаивают на пересмотре приговора Мещанского райсуда Москвы, который признал их виновными в хищении средств, выделенных на исполнение госконтракта по поставке полевых телефонов. По приговору первой инстанции Морозова, Высокова и Гришину признали виновными в хищении 33 млн рублей, которые предприятие получило на выполнение государственного контракта.

Суд посчитал доказанным, что деньги были использованы не по целевому назначению, и назначил каждому из подсудимых по семь лет лишения свободы. Фигурантом дела также проходил военный представитель заказчика Алексей Пальмов. Он дал показания против руководителей завода и, как указано в судебных документах, получил условный срок. Морозов, Высоков и главный бухгалтер «Телты» не признавали свою вину.

