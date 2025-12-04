Бежать или остаться: что будет с курсами Roblox после блокировки
Платформа Roblox была заблокирована Роскомнадзором в России 3 декабря 2025
Фото: Илья Московец © URA.RU
Роскомнадзор заблокировал доступ к онлайн-платформе Roblox на территории России. Решение связано с размещением запрещенного контента, включая оправдание экстремизма, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Блокировка создала серьезную проблему для десятков EdTech-школ и детских кружков программирования, которые обучали созданию игр именно в среде Roblox Studio. Под угрозой оказались тысячи учеников и миллионы рублей предоплат за курсы. Подробнее о том, какие юридические и финансовые риски возникли у образовательных школ, что делать владельцам курсов и чем можно заменить Roblox URA.RU рассказал юрист Сергей Подлесных.
Что такое Roblox и почему он был популярен
Roblox — это онлайн-платформа, основанная в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем, которая позволяет пользователям создавать собственные игры и играть в игры других участников. Это виртуальная вселенная, где любой может стать разработчиком без глубоких навыков программирования, используя встроенный редактор Roblox Studio и язык программирования Lua.
Платформа была особенно популярна среди детей и подростков. Ежедневно в мире на платформе бывало до 85 миллионов человек. Простота создания игр и возможность зарабатывать на собственных проектах внутреннюю валюту Robux сделали Roblox привлекательным не только для игроков, но и для образовательных проектов.
Множество EdTech-школ и детских кружков программирования строили свои курсы именно на обучении созданию игр в Roblox Studio. Родители оплачивали такие занятия, видя в них возможность для детей освоить азы геймдева и программирования в интересной игровой форме.
Почему Роскомнадзор заблокировал Roblox
3 декабря 2025 года Роскомнадзор официально объявил о блокировке доступа к Roblox. В ведомстве указали на систематическое размещение материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
Кроме того, РКН неоднократно с 2019 года направлял администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенный контент, способный негативно влиять на духовно-нравственное развитие несовершеннолетних. Проведенный мониторинг показал, что встроенные механизмы модерации не обеспечивают должного уровня фильтрации публикуемых материалов. В игровой среде дети сталкивались с сексуальными домогательствами — у них вымогали интимные фотографии, пытались склонить к развратным действиям.
Юридический статус: можно ли изучать Roblox
Юрист Сергей Подлесных в комментарии URA.RU отметил важную деталь: «В России не запрещено изучать язык программирования Lua или принципы работы Roblox Studio как таковые. Блокировка направлена на ограничение доступа к самому онлайн-сервису».
Это означает, что теоретические знания о программировании на Lua и архитектуре игрового движка Roblox не являются противозаконными. Однако практическая работа с платформой, создание и публикация игр на ней стали не возможными для пользователей из России без использования VPN.
Что будет с курсами и кружками по Roblox
Администрация Roblox заявила, что уважает законодательство стран, в которых работает, и принимает меры по обеспечению безопасности пользователей
Фото: Илья Московец © URA.RU
Юрист Сергей Подлесных предупредил, что юридические риски для EdTech-школ, которые обучали созданию игр в Roblox, возрастают многократно. Он выделил несколько ключевых угроз:
Финансовый риск — неисполнение договора оферты. «Клиенты оплатили курс по созданию игр, которые должны публиковаться и работать в среде Roblox. Если платформа недоступна, курс не может быть завершен по заявленной программе. Это приведет к массовым требованиям возврата денежных средств, жалобы в Роспотребнадзор. Это самый быстрый путь к финансовым потерям», — пояснил Подлесных.
Операционный риск — технические сложности с доступом. По словам юриста, даже если использовать VPN (что само по себе не всегда законно и нежелательно в образовательном процессе), стабильность соединения и возможность тестировать игры резко ухудшаются. «Это приведет к падению качества обучения, снижению лояльности клиентов и оттоку учеников», — отметил эксперт.
Регуляторный риск. «Если блокировка связана с наличием на платформе контента, признанного в РФ противоправным (например, экстремистским), школа, продолжающая рекламировать „обучение на Roblox“, привлечет внимание надзорных органов. Это приведет к административным штрафам за рекламу или распространение информации, доступ к которой ограничен», — предупредил Подлесных.
Юрист резюмировал: «Даже если технически курс можно вести, юридически школа не сможет гарантировать результат, заявленный в договоре (создание и публикация игры на платформе Roblox). Это вынуждает менять программу».
Какие шаги должны предпринять владельцы EdTech-школ
По Roblox в России действует большое количество курсов по созданию игр внутри игры
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сергей Подлесных дал четкие рекомендации руководителям образовательных проектов для минимизации убытков и сохранения клиентской базы.
Первое — срочно уведомить всех действующих клиентов. «Необходимо срочно уведомить всех действующих клиентов (родителей) о возникших сложностях. Предложить четкие варианты: заморозка обучения до прояснения ситуации или бесплатный перевод на аналогичный курс, основанный на другой платформе. Не пытаться скрыть проблему — это приведет к потере доверия», — подчеркнул юрист.
Второе — немедленно переориентировать программы. По мнению Подлесных, курсы по Roblox следует заменить на программы, которые используют схожую логику, но не зависят от заблокированной платформы. Эксперт предложил несколько альтернатив:
- Scratch (или ScratchJr) — идеально для введения в блочное программирование, простая логика.
- Minecraft Education Edition — обучение через знакомую среду, возможность кодирования на Python/JavaScript через API.
- Unity/Unreal Engine — более профессиональный подход к 3D-геймдеву, востребованные навыки.
- Kodu Game Lab — простая 3D-среда для визуального программирования.
Третье — юридическое оформление изменений. «Необходимо изменить оферту: обновить публичный договор оферты, удалив упоминания Roblox и заменив их на новую платформу. Со всеми текущими клиентами, которые согласны на переход, подписать дополнительное соглашение к договору, фиксирующее смену предмета обучения (например, с „Курс по Roblox Studio“ на „Курс по 3D-моделированию в Unity“)», — рекомендовал Подлесных.
Бежать или закрываться: прогноз юриста
На вопрос, стоит ли закрывать бизнес, связанный с обучением на Roblox, Сергей Подлесных дал однозначный ответ: «Закрываться не нужно, но нужно бежать в другую сторону».
По его словам, курсам, которые продолжат продавать обучение по Roblox Studio, грозит не столько проблемы с государством, сколько финансовый разрыв из-за возвратов и юридических претензий.
Юрист подчеркнул важный момент: «Специфика преподавания геймдева в том, что навыки программирования (Lua) универсальны, но среда разработки (Roblox Studio) — нет. Школы должны сместить акцент с платформы на сам процесс программирования и логику, используя новую среду как инструмент. Это позволит сохранить и бизнес, и лояльность клиентов».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.