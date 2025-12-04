Бежать или остаться: что будет с курсами Roblox после блокировки

Платформа Roblox была заблокирована Роскомнадзором в России 3 декабря 2025 Фото: Илья Московец © URA.RU

Роскомнадзор заблокировал доступ к онлайн-платформе Roblox на территории России. Решение связано с размещением запрещенного контента, включая оправдание экстремизма, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Блокировка создала серьезную проблему для десятков EdTech-школ и детских кружков программирования, которые обучали созданию игр именно в среде Roblox Studio. Под угрозой оказались тысячи учеников и миллионы рублей предоплат за курсы. Подробнее о том, какие юридические и финансовые риски возникли у образовательных школ, что делать владельцам курсов и чем можно заменить Roblox URA.RU рассказал юрист Сергей Подлесных.

Что такое Roblox и почему он был популярен

Roblox — это онлайн-платформа, основанная в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем, которая позволяет пользователям создавать собственные игры и играть в игры других участников. Это виртуальная вселенная, где любой может стать разработчиком без глубоких навыков программирования, используя встроенный редактор Roblox Studio и язык программирования Lua.

Платформа была особенно популярна среди детей и подростков. Ежедневно в мире на платформе бывало до 85 миллионов человек. Простота создания игр и возможность зарабатывать на собственных проектах внутреннюю валюту Robux сделали Roblox привлекательным не только для игроков, но и для образовательных проектов.

Продолжение после рекламы

Множество EdTech-школ и детских кружков программирования строили свои курсы именно на обучении созданию игр в Roblox Studio. Родители оплачивали такие занятия, видя в них возможность для детей освоить азы геймдева и программирования в интересной игровой форме.

Почему Роскомнадзор заблокировал Roblox

3 декабря 2025 года Роскомнадзор официально объявил о блокировке доступа к Roblox. В ведомстве указали на систематическое размещение материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Кроме того, РКН неоднократно с 2019 года направлял администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенный контент, способный негативно влиять на духовно-нравственное развитие несовершеннолетних. Проведенный мониторинг показал, что встроенные механизмы модерации не обеспечивают должного уровня фильтрации публикуемых материалов. В игровой среде дети сталкивались с сексуальными домогательствами — у них вымогали интимные фотографии, пытались склонить к развратным действиям.

Юридический статус: можно ли изучать Roblox

Юрист Сергей Подлесных в комментарии URA.RU отметил важную деталь: «В России не запрещено изучать язык программирования Lua или принципы работы Roblox Studio как таковые. Блокировка направлена на ограничение доступа к самому онлайн-сервису».

Это означает, что теоретические знания о программировании на Lua и архитектуре игрового движка Roblox не являются противозаконными. Однако практическая работа с платформой, создание и публикация игр на ней стали не возможными для пользователей из России без использования VPN.

Что будет с курсами и кружками по Roblox

Администрация Roblox заявила, что уважает законодательство стран, в которых работает, и принимает меры по обеспечению безопасности пользователей Фото: Илья Московец © URA.RU

Юрист Сергей Подлесных предупредил, что юридические риски для EdTech-школ, которые обучали созданию игр в Roblox, возрастают многократно. Он выделил несколько ключевых угроз:

Финансовый риск — неисполнение договора оферты. «Клиенты оплатили курс по созданию игр, которые должны публиковаться и работать в среде Roblox. Если платформа недоступна, курс не может быть завершен по заявленной программе. Это приведет к массовым требованиям возврата денежных средств, жалобы в Роспотребнадзор. Это самый быстрый путь к финансовым потерям», — пояснил Подлесных.

Операционный риск — технические сложности с доступом. По словам юриста, даже если использовать VPN (что само по себе не всегда законно и нежелательно в образовательном процессе), стабильность соединения и возможность тестировать игры резко ухудшаются. «Это приведет к падению качества обучения, снижению лояльности клиентов и оттоку учеников», — отметил эксперт.

Продолжение после рекламы

Регуляторный риск. «Если блокировка связана с наличием на платформе контента, признанного в РФ противоправным (например, экстремистским), школа, продолжающая рекламировать „обучение на Roblox“, привлечет внимание надзорных органов. Это приведет к административным штрафам за рекламу или распространение информации, доступ к которой ограничен», — предупредил Подлесных.

Юрист резюмировал: «Даже если технически курс можно вести, юридически школа не сможет гарантировать результат, заявленный в договоре (создание и публикация игры на платформе Roblox). Это вынуждает менять программу».

Какие шаги должны предпринять владельцы EdTech-школ

По Roblox в России действует большое количество курсов по созданию игр внутри игры Фото: Илья Московец © URA.RU

Сергей Подлесных дал четкие рекомендации руководителям образовательных проектов для минимизации убытков и сохранения клиентской базы.

Первое — срочно уведомить всех действующих клиентов. «Необходимо срочно уведомить всех действующих клиентов (родителей) о возникших сложностях. Предложить четкие варианты: заморозка обучения до прояснения ситуации или бесплатный перевод на аналогичный курс, основанный на другой платформе. Не пытаться скрыть проблему — это приведет к потере доверия», — подчеркнул юрист.

Второе — немедленно переориентировать программы. По мнению Подлесных, курсы по Roblox следует заменить на программы, которые используют схожую логику, но не зависят от заблокированной платформы. Эксперт предложил несколько альтернатив:

Scratch (или ScratchJr) — идеально для введения в блочное программирование, простая логика.

— идеально для введения в блочное программирование, простая логика. Minecraft Education Edition — обучение через знакомую среду, возможность кодирования на Python/JavaScript через API.

— обучение через знакомую среду, возможность кодирования на Python/JavaScript через API. Unity/Unreal Engine — более профессиональный подход к 3D-геймдеву, востребованные навыки.

— более профессиональный подход к 3D-геймдеву, востребованные навыки. Kodu Game Lab — простая 3D-среда для визуального программирования.

Третье — юридическое оформление изменений. «Необходимо изменить оферту: обновить публичный договор оферты, удалив упоминания Roblox и заменив их на новую платформу. Со всеми текущими клиентами, которые согласны на переход, подписать дополнительное соглашение к договору, фиксирующее смену предмета обучения (например, с „Курс по Roblox Studio“ на „Курс по 3D-моделированию в Unity“)», — рекомендовал Подлесных.

Бежать или закрываться: прогноз юриста

На вопрос, стоит ли закрывать бизнес, связанный с обучением на Roblox, Сергей Подлесных дал однозначный ответ: «Закрываться не нужно, но нужно бежать в другую сторону».

По его словам, курсам, которые продолжат продавать обучение по Roblox Studio, грозит не столько проблемы с государством, сколько финансовый разрыв из-за возвратов и юридических претензий.

Продолжение после рекламы