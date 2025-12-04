На Пермском инженерно-промышленном форуме обсудили развитие региона

Дмитрий Махонин выступил на ПИПФ (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, федеральные чиновники, главы компаний и предприятий обсудили на пленарной сессии Пермского инженерно-промышленного форума технологическое развитие Прикамья. Эксперты пришли к выводу, что для достижения лидерства в этой сфере необходимо не только и не просто развитие промышленности — важна кооперация, а также вложения в образование, культуру и спорт.

«Уже несколько лет мы рассматриваем эту площадку не только для демонстрации промышленных успехов региона и разработок, но и обсуждаем вопрос подготовки кадров. Рад, что к форуму присоединяются все больше школьников и студентов, знакомятся с нашими предприятиями. Кроме того, в этом году отдельным блоком представлена культура. Прикамье — это не только индустриальный, но и культурный центр страны», — отметил Дмитрий Махонин.

Внимание на необходимость промышленной кооперации пермских предприятий с федеральными холдингами обратил начальник Департамента 656 ПАО «Газпром» Виктор Шарохин. У компании уже подписана дорожная карта с Прикамьем в этом направлении. Кооперация работает не только на отдельные организации или регион, но и на всю страну, подчеркунл Шарохин.

Культура, спорт и образование также стали предметом обсуждения на ПИПФ. Развитие этих сфер влияет на привлекательность региона для жизни, а значит и на наличие кадров на предприятиях. Например, ПАО «Уралкалий» в Березниках и Соликамске активно развивает баскетбол для детей и подростков. АО «Сибур-Химпром» в свою очередь тесно сотрудничает с Пермским театром оперы и балета. Благодаря компании осуществляется проект «Лаборатория зрителя», в рамках которого проходят лекции, творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, открытые репетиции, кинопоказы и обсуждения.