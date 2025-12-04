Театральные сцены готовы к выходным Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Купить билеты на спектакли пермских театров за несколько дней до показа бывает невозможно. Если они и есть, то их очень мало. В этот раз в театре «У Моста» на постановку «Юнона и Авось» (12+) попасть смогут только одинокие зрители. Что еще можно посмотреть на пермских сценах — в обзоре URA.RU.

Театр-Театр

«Дом Бернарды Альбы» (16+) 6 декабря

На большой сцене ТТ в субботу два показа знаменитой пьесы испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. В Перми представлена драматическая версия произведения, которую воплотила Диана Добрева, главный режиссер Национального театра им. Ивана Вазова (София, Болгария). Специально для пермской постановки она дополнила текст пьесы поэзией Лорки, Мигеля Эрнандеса, Хуана Рамона Хименеса. Спектакль сохранил испанскую «кровь» и стал богаче, а образы героинь — глубже, отмечают в ТТ.

«Лимб» (12+) 7 декабря

В воскресенье ТТ предлагает зрителю пластический спектакль, который соединил в себе свет, музыку и современную хореографию. В постановке задействованы артисты балетной труппы ТТ. Зритель, наконец, увидит их в лучах прожектора, а не за спинами драматических артистов. Среди других причин посмотреть спектакль, в театре называют возможность наблюдать, как тела артистов, свет и музыка подчиняются одним геометрическим законам; познакомиться с современной хореографией; наблюдать, как люди балансируют на краю.

Пермский театр оперы и балета

«Золушка» (12+) 6 и 7 декабря

Балет «Золушка» в версии Алексея Мирошниченко переносит зрителя в Москву 1957 года, которая принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Здесь в главном театре страны готовится премьера балета «Золушка»… Таким образом Мирошниченко использует прием «театр в театре», что позволяет ему воплощать действие балета Сергея Прокофьева и в советских реалиях, и в пространстве волшебной сказки. Главная героиня спектакля — юная балерина Вера Надеждина, которая готовит партию Золушки в новом балете. На ее руку и сердце претендуют сразу два принца — звезда Парижской оперы Франсуа Ренар и начинающий советский балетмейстер Юрий Звездочкин. Нелегкий выбор разрешается просто: за героиню его делает само время и ее окружение.

Театр «У Моста»

«Юнона и Авось» (12+) 6, 7 декабря

В театр «У Моста» в эти выходные приглашаем одиночек — на показы оперы-мистерии «Юнона и Авось» осталось лишь несколько разрозненных билетов. В версии Сергея Федотова культовая рок-опера сохраняет романтический ореол невероятной истории любви русского путешественника к 16-летней испанской красавице, и волшебную музыкальность, и поэтическую пронзительность, но при этом спектакль «У Моста» самобытный, очень камерный и лиричный. Это опера-литургия, богослужение, ритуальный обряд, воспевающий Великую Любовь, говорится в описании спектакля.

Дом актера

«Станционный смотритель» (12+) 6 декабря

История о том, как станционный смотритель Самсон Вырин, нежно любивший свою дочь, так и не смирился с тем, что она уехала с богатым гусаром из дому и стала в Петербурге его любовницей. Несчастный отец пытался вернуть дочь, но так и не смог встретиться с ней.

Английский пудинг (16+) 7 декабря