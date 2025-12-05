Последние теплые выходные ждут пермяков
05 декабря 2025 в 07:07
В выходные ожидаются осадки
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Ближайшие выходные станут последними теплыми днями в декабре. Уже с начала следующей недели в Перми придут сильные морозы. Такой прогноз дает «Гидрометцентр Росси».
В пятницу 5 декабря ожидается 0 температура с осадками в виде дождя и снега. Порывы ветра будут около трех метров в секунду. Ночью температура опустится до отметки в -1 градус. Такая же погода ожидается и на всех выходных.
Уже в понедельник 8 декабря сильные морозы ударят по региону. Днем обещают до -15, а по ночам -20 градусов.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал