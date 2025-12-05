Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Последние теплые выходные ждут пермяков

05 декабря 2025 в 07:07
В выходные ожидаются осадки

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ближайшие выходные станут последними теплыми днями в декабре. Уже с начала следующей недели в Перми придут сильные морозы. Такой прогноз дает «Гидрометцентр Росси».

В пятницу 5 декабря ожидается 0 температура с осадками в виде дождя и снега. Порывы ветра будут около трех метров в секунду. Ночью температура опустится до отметки в -1 градус. Такая же погода ожидается и на всех выходных.

Уже в понедельник 8 декабря сильные морозы ударят по региону. Днем обещают до -15, а по ночам -20 градусов. 

