Последние теплые выходные ждут пермяков

Ближайшие выходные станут последними теплыми днями в декабре. Уже с начала следующей недели в Перми придут сильные морозы. Такой прогноз дает «Гидрометцентр Росси».

В пятницу 5 декабря ожидается 0 температура с осадками в виде дождя и снега. Порывы ветра будут около трех метров в секунду. Ночью температура опустится до отметки в -1 градус. Такая же погода ожидается и на всех выходных.