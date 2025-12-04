«Горизонтальный небоскреб»: как появилось здание, в котором решается судьба Пермского края

Здание Дома Советов возвели в 1973 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Здание, расположенное на улице Ленина, 51 в Перми — одно из самых значимых для города и края. Именно здесь разрабатываются и принимаются законы, во многом от которых зависит судьба Пермского края и его жителей. В 2023 году бывший Дом Советов, а теперь Законодательное собрание, отметил полувековой юбилей. О том, как «горизонтальный небоскреб» стал одним из главных архитектурных символов краевой столицы, в материале URA.RU.

История строительства

В 50-е годы прошлого века на месте, где сейчас стоит заксобрание, располагались каменные двухэтажки дореволюционной постройки, магазины и тетрадная фабрика. Подготовки площадки под стройку началась в 1960-е годы: старые строения снесли и планировали застроить ее хрущевками. Пространство под будущую эспланаду отстояли тогдашний главный архитектор Перми Геннадий Игошин и начальник Главтехуправления Совнархоза Анатолий Солдатов.









Строительство здания Дома Советов началось в 60-е годы прошлого века

Что касается самого здания Дома Советов, то оно должно было встать во главе нового городского пространства. Перед зданием планировалось обустроить большую парадную площадь с памятников В.И. Ленину. В первоначальном проекте было задумано строительство на площадке шести фонтанов. «Территорию от улицы Крисанова до улицы Попова засыпали щебенкой, обустроили тротуары, посадили 300 деревьев. Но в итоге увидели, что это все выглядит очень провинциально, плюс всему мешает речка Пермянка. Пришлось увести ее в трубу, выкопать все деревья, собрать щебенку, приподнять уровень эспланады на пару метров и все выровнять», — указывают авторы издания «30 моментов истории. Открывая архивные фонды». Административное сооружение Дом Советов было ввели в эксплуатацию в декабре 1973 года.

Архитектура

Герб РСФСР украшает фасад здания по сей день

Здание в народе именуют по-разному. За вытянутую прямоугольную форму некоторые называют его «горизонтальным небоскребом». Над архитектурой Дома Советов работал главный архитектор московского Центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования А. И. Пилихин. Строительством занимался трест № 14 («Пермжилстрой»). При возведении объекта строители впервые применили сборный железобетонный каркас. Первоначально фасад здания был отделан штукатуркой темно-серого цвета. В 80-х годах прошлого века ее заменили на белый мрамор, а в начале 2000-х здание закрыли металлическим фасадом серо-голубого цвета.













Здание выглядит красиво в любое время года: весной...

В Доме Советов на уровне седьмого этажа находится протяженная лоджия, а «визитной карточкой» объекта является огромный герб Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), выполненный из металла. Его автором стал советский художник Константин Собакин. «Специально для герба на Пермском моторостроительном заводе им. Я. М. Свердлова сделали огромную раму из нержавейки и привезли частями к месту сборки. Мастерская была устроена прямо на козырьке Дома Советов. Герб заварили и только потом подняли на кране», — говорится в книге «30 моментов истории. Открывая архивные фонды».

Кто в разные годы занимал здание

До начала 90-х годов в Доме Советов размещались областной комитет КПСС, областной исполком. Здесь же были службы общего назначения: специальный взвод милиции, медпункт, комнаты приема граждан поличным вопросам, почтовое отделение и даже парикмахерская. В 1991 году, с распадом СССР, помещения в здании литеры «А» получили депутаты вновь созданного законодательного собрания, а соседний с ним корпус (литера «Б») отдали под Органный зал Пермской филармонии и зал пленарных заседаний.









Так выглядел зал заседаний после реконструкции в 2004 году...

В 2000 году по распоряжению губернатора Пермской области здание было принято под охрану и получило статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. Сейчас в здании бывшего Дома Советов находятся большинство министерств краевого правительства (минздав, минстрой, минтруда и соцразвития и др.), а также общественные приемные депутатов, краевая контрольно-счетная палата, уполномоченный по правам человека в Прикамье.

Интересные факты

В начале 90-х первые «пленарки» депутатов проходили на седьмом этаже Дома Советов. Народные избранники голосовали карточками. Первая электронная система голосования появилась в 1994 году, а депутаты собирались в переоборудованном зале столовой. Затем главный законотворческий зал трансформировался дважды — в 2004 и 2013 годах.

Например, в 2004 году, при ремонте зала пленарных заседаний оборудовали балкон для прессы. А в 2013 году зал для голосования и вовсе «развернули» на 90 градусов, расставив кресла депутатов полукругом по отношению к президиуму. «Организация пространства по такому принципу позволяет аудитории лучше видеть и слышать любого выступающего, где бы он ни находился», — объясняют авторы книги об истории краевого парламента.





Арт-объект «Власть», как напоминание о том, что депутаты должны служить народу