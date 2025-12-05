В Перми пройдет благотворительный «Котофест»

Любители кошек собираются в воскресенье (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Самый пушистый фестиваль зимы — так организаторы называют благотворительный «Котофест», который состоится в Перми в это воскресенье. На площадке Часового завода, кроме прочего, пройдет выставка кошек и собак из приютов. Желающие смогут забрать питомцев себе.

«Будет работать выставка котиков и собак из приютов, на которой вы сможете выбрать себе друга. Все животные здоровы, стерилизованы. Отдаются только взрослым ответственным людям, понимающим, что кошка и собака — это полноценный член семьи, требующий заботы и внимания», — отмечают организаторы.