В Перми пройдет благотворительный «Котофест»
Любители кошек собираются в воскресенье (архивное фото)
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Самый пушистый фестиваль зимы — так организаторы называют благотворительный «Котофест», который состоится в Перми в это воскресенье. На площадке Часового завода, кроме прочего, пройдет выставка кошек и собак из приютов. Желающие смогут забрать питомцев себе.
«Будет работать выставка котиков и собак из приютов, на которой вы сможете выбрать себе друга. Все животные здоровы, стерилизованы. Отдаются только взрослым ответственным людям, понимающим, что кошка и собака — это полноценный член семьи, требующий заботы и внимания», — отмечают организаторы.
Накже гостей фестиваля ждут праздничный фуд-корт, живая музыка, котомаркет с товарами и для животных, и для людей, мастер-классы и лекции об уходе за кошками. Откроется «Котофест» 7 декабря в 12:00 на Часовом заводе по адресу Чернышевского, 28.
- человек тоже млекопитающее05 декабря 2025 11:38молодцы Пермь!