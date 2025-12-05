Логотип РИА URA.RU
Общество

В Перми пройдет благотворительный «Котофест»

05 декабря 2025 в 11:36
Любители кошек собираются в воскресенье (архивное фото)

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Самый пушистый фестиваль зимы — так организаторы называют благотворительный «Котофест», который состоится в Перми в это воскресенье. На площадке Часового завода, кроме прочего, пройдет выставка кошек и собак из приютов. Желающие смогут забрать питомцев себе.

«Будет работать выставка котиков и собак из приютов, на которой вы сможете выбрать себе друга. Все животные здоровы, стерилизованы. Отдаются только взрослым ответственным людям, понимающим, что кошка и собака — это полноценный член семьи, требующий заботы и внимания», — отмечают организаторы.

Накже гостей фестиваля ждут праздничный фуд-корт, живая музыка, котомаркет с товарами и для животных, и для людей, мастер-классы и лекции об уходе за кошками. Откроется «Котофест» 7 декабря в 12:00 на Часовом заводе по адресу Чернышевского, 28.

