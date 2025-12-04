Логотип РИА URA.RU
«Парма» одержала важную победу в матче Единой лиге ВТБ

«Парма» обыграла «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
04 декабря 2025 в 22:31
Для «Пармы» это стало третьей победой подряд

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Баскетболисты пермской «Пармы» обыграли «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра закончилась со счетом 93:85. Победа позволила «Парме» укрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Матч складывался для хозяев непросто. После первой половины «Парма» уступала «Пари Нижнему Новгороду» с разницей в семь очков, а перед заключительной четвертью счет был 72:79 не в пользу пермяков. Перелом произошел в последней десятиминутке, которую хозяева выиграли со счетом 21:6. Самым результативным игроком встречи стал Брэндан Адамс, набравший 19 очков. Форвард пермяков Микел Хопкинс — 10 очков и 12 подборов. У гостей лучший результат показал Айзея Вашингтон, на счету которого 15 очков.

Серия из трех побед подряд стала важным фактором перед зимним отрезком сезона Единой лиги ВТБ. Успешное выступление в матчах с прямыми конкурентами позволяет решать задачу выхода в плей-офф на более комфортных позициях.

