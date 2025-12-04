«Парма» одержала важную победу в матче Единой лиге ВТБ

Матч складывался для хозяев непросто. После первой половины «Парма» уступала «Пари Нижнему Новгороду» с разницей в семь очков, а перед заключительной четвертью счет был 72:79 не в пользу пермяков. Перелом произошел в последней десятиминутке, которую хозяева выиграли со счетом 21:6. Самым результативным игроком встречи стал Брэндан Адамс, набравший 19 очков. Форвард пермяков Микел Хопкинс — 10 очков и 12 подборов. У гостей лучший результат показал Айзея Вашингтон, на счету которого 15 очков.