Пермяков предупредили о новой финансовой пирамиде под видом косметического маркетплейса

Банк России предупреждает жителей Пермского края о рисках, связанных с вложениями в проект Lemon Mall («Лимон молл»). По данным регулятора, в регионе действует схема, имеющая признаки финансовой пирамиды, замаскированной под иностранный маркетплейс.

«От имени компании „Хуагэ“ гражданам предлагают инвестировать средства в создание новой торговой площадки, на которой якобы будет реализовываться эксклюзивная косметическая продукция из Китая. Потенциальным инвесторам обещают товары по значительно заниженным ценам и пожизненный доход», — рассказали URA.RU в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

В рамках реализации этой схемы была зарегистрирована российская организация с китайским наименованием — ООО «ЦЗЮРАН ХУАГЕ БИОИНЖЕНЕРИЯ» (Lemon Mall, «Лимон молл»). После регистрации инициаторы проекта развернули активную рекламную кампанию и начали привлекать пользователей в свои telegram-каналы.

Администраторы этих каналов утверждают, что компания якобы входит в крупную зарубежную корпорацию, располагающую несколькими производственными площадками в Китае и выпускающую более тысячи наименований косметики. Для сбыта данной продукции, по их словам, планируется создание нового маркетплейса на территории стран СНГ.

Проект организован по принципу сетевого маркетинга. Всем желающим предлагается заранее приобрести «карту маркетплейса» стоимостью от 200 до 1000 долларов США. Обещается, что после запуска площадки держатели таких карт смогут выбрать на внесенную сумму косметическую продукцию по «заводским» ценам. Одновременно покупка карты позиционируется как инвестиция: ее владельцам гарантируются ежегодные дивиденды от прибыли компании. Кроме того, участникам обещают так называемый реферальный бонус: при привлечении новых вкладчиков они могут получить от 20 до 60% от средств, внесенных приглашенными лицами.