Глава ЦБ оценила риски банковского кризиса в России

Предпосылок для возникновения банковского кризиса в России нет, подобные опасения не имеют под собой реальных оснований. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Обладая всей полнотой информации по банкам, естественно, как орган, который осуществляет надзор за банками, совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны», — рассказала глава регулятора в ходе Финансового конгресса Банка России. Так она прокомментировала опасения относительно банковского кризиса. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
По словам главы регулятора, банковский сектор характеризуется высокой капитализацией — общий объем капитала достигает восемь триллионов рублей, несмотря на неравномерное распределение среди банков. Незначительный рост проблемных активов наблюдается как в розничном, так и в корпоративном сегментах, однако этот показатель остается низким, заключила Набиуллина.
Ранее Набиуллина отмечала, что после периода бурного экономического роста в России неизбежно наступает замедление, а экономика проходит через фазу циклического перегрева и последующего охлаждения. Несмотря на это, глава ЦБ подчеркивала, что структурные изменения происходят быстрее ожиданий, а инфляция снижается.
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