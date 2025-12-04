Путин и Моди начали встречу в Нью-Дели
04 декабря 2025 в 19:50
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли в официальную резиденцию главы индийского правительства в Нью-Дели. Там два лидера начали двустороннюю встречу. Об этом сообщают журналисты с места событий. Также в резиденции запланирован официальный ужин с участием российского лидера и главы индийского кабинета.
