Утром 5 декабря на остановке «Сосновый бор» в Перми водитель автобуса № 2 высадил пассажиров. После этого он развернул транспортное средство на кольце и остановился, включив аварийную сигнализацию. Инцидент попал на видео.

«Водитель пояснил свои действия тем, что на улице Спешилова образовались заторы. И следовать по данному маршруту он не намерен», — сообщает паблик «ЧП Пермь» со ссылкой на очевидцев.

URA.RU направило запрос в департамент транспорта администрации Перми. Там пояснили, что ожидают ответ от центральной диспетчерской службы. Инцидент пообещали прокомментировать чуть позже.