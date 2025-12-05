Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

Из автобуса №2 в Перми выгнали пассажиров: водитель объяснил поступок пробками. Видео

В Перми водитель высадил пассажиров, отказавшись везти их дальше из-за пробки
05 декабря 2025 в 12:10
Он развернул транспортное средство на кольце и включил аварийку

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Утром 5 декабря на остановке «Сосновый бор» в Перми водитель автобуса № 2 высадил пассажиров. После этого он развернул транспортное средство на кольце и остановился, включив аварийную сигнализацию. Инцидент попал на видео. 

«Водитель пояснил свои действия тем, что на улице Спешилова образовались заторы. И следовать по данному маршруту он не намерен», — сообщает паблик «ЧП Пермь» со ссылкой на очевидцев.

URA.RU направило запрос в департамент транспорта администрации Перми. Там пояснили, что ожидают ответ от центральной диспетчерской службы. Инцидент пообещали прокомментировать чуть позже. 

