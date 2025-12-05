Логотип РИА URA.RU
Музей в Чердыни выпустил серию научно-популярных журналов о культуре Северного Прикамья

Новый журнал «Божественная красота» посвятили тайнам православия в Пермском крае
05 декабря 2025 в 12:52
Журнал выпустили в честь 25-летия Музея истории веры

Фото: Данил Постаногов

Чердынский краеведческий музей занялся издательской деятельностью. В свет вышла серия научно-популярных журналов «Божественная красота», посвященных духовной и художественной культуре Северного Прикамья.

«Эта серия — не просто издание, а приглашение вглубь вековой духовной традиции Северного Прикамья. Каждый выпуск — это шаг к пониманию того, как вера формирует культуру, а искусство становится ее языком», — рассказали в музее. Издание журнала приурочено к 25-летию Музея истории веры.

Всего отпечатано три номера журнала, четвертый пока в типографии. Первый посвящен созданию Музея истории веры и рассказывает о храме, в стенах которого он располагается. Второй выпуск рассказывает о редких иконах, хранящихся в музее, об их художественных особенностях и историях. Третья серия раскрывает символику церковной ювелирной утвари. Четвертый номер будет посвящен тканям — вышитым покровам, облачениям, антиминсам и другим тканым святыням.

