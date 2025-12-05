В Пермском крае вспоминают жертв пожара в клубе «Хромая лошадь»

Пермяки несут цветы к монументу, установленному в память о погибших Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермском крае вспоминают погибших в ночном клубе «Хромая лошадь». С момента трагедии прошло 16 лет. Соболезнования родным погибших выразил губернатор края Дмитрий Махонин. На сайте главы региона отмечается, что трагедия стала «общей болью для всех прикамцев».

«16 лет назад произошла трагедия, которая стала общей болью для всех прикамцев. Помним. Скорбим», — приводит пресс-служба губернатора слова Дмитрия Махонина. Сегодня, 6 декабря, пермяки несут цветы к монументу, установленному в сквере Уральских добровольцев.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел ночь на 5 декабря 2009 года. В ту ночь в увеселительном заведении, отмечавшем свое восьмилетие, был аншлаг. В результате пожара погибли 156 человек. Причиной возгорания, как установили следственные органы, стал запущенный в помещении фейерверк.

