Пермяку повезло в прошлый праздник

Житель Пермского края Разид Назмеханов в лотерее «Новогодний миллиард», которая проходила в январе 2025 года, выиграл миллион рублей. Мужчина потратил приз на подарки дочерям и ремонт дома. Подробнее о том, как живет лотерейный миллионер, URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Когда выигрыш пришел, мы с женой и дочерями были очень рады. Часть средств ушла на погашение кредитов, по 100 тысяч рублей подарил дочкам, как и планировал ранее, а также в доме заменил временную лестницу на постоянную из металлического каркаса и дерева», — передает слова пермяка «Столото».

Про Разида Назмеханова известно, что он работает водителем грузового такси. В новогодний розыгрыш пермяк приобрел семь билетов, один из которых принес мужчине удачу. Сейчас Разид Назмеханов продолжает участвовать в лотереях. У него есть своя стратегия. Мужчина рекомендует покупать билеты, в которых есть любимые или знаковые числа. «Перебирайте по 100 штук и берите те, которые чувствуете, что ваши», — посоветовал пермяк.

