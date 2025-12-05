Логотип РИА URA.RU
Как сложилась жизнь водителя из Пермского края, выигравшего миллион в лотерею. Фото

Водитель из Пермского края выиграл миллион рублей в новогодней лотерее
05 декабря 2025 в 13:00
Пермяку повезло в прошлый праздник

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Житель Пермского края Разид Назмеханов в лотерее «Новогодний миллиард», которая проходила в январе 2025 года, выиграл миллион рублей. Мужчина потратил приз на подарки дочерям и ремонт дома. Подробнее о том, как живет лотерейный миллионер, URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Когда выигрыш пришел, мы с женой и дочерями были очень рады. Часть средств ушла на погашение кредитов, по 100 тысяч рублей подарил дочкам, как и планировал ранее, а также в доме заменил временную лестницу на постоянную из металлического каркаса и дерева», — передает слова пермяка «Столото».

Про Разида Назмеханова известно, что он работает водителем грузового такси. В новогодний розыгрыш пермяк приобрел семь билетов, один из которых принес мужчине удачу. Сейчас Разид Назмеханов продолжает участвовать в лотереях. У него есть своя стратегия. Мужчина рекомендует покупать билеты, в которых есть любимые или знаковые числа. «Перебирайте по 100 штук и берите те, которые чувствуете, что ваши», — посоветовал пермяк.

Ранее URA.RU рассказало о самых громких выигрышах пермяков в 2025 году. Жители региона смогли получить несколько десятков миллионов рублей в лотереях.

После выигрыша пермяк сделал в доме ремонт

Фото: Данил Староста, пресс-служба «Столото»

