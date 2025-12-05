В филиал одной из крупнейших больниц Пермского края назначили нового заведующего
Михаилу Лянгазову 37 лет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Михаил Лянгазов назначен заведующим филиалом больницы, расположенном на территории Александровского муниципального округа (Пермский край). Приказ о его назначении подписан исполняющей обязанности главного врача Ариной Дутовой 24 ноября 2025 года.
«Новому руководителю 37 лет, его общий трудовой стаж в системе здравоохранения составляет около 12 лет. Коллектив учреждения поздравляет Михаила Петровича с вступлением в новую должность и желает взвешенных управленческих решений, сплоченной команды и профессионального уважения со стороны коллег», — сообщает «Краевая больница имени Вагнера» в соцсети «ВКонтакте».
Михаил Лянгазов окончил лечебный факультет ПГМУ. Профессиональная деятельность включает работу врачом-анестезиологом-реаниматологом в Пермском краевом перинатальном центре и Пермском краевом онкологическом диспансере, а также работу в должности заместителя главного врача Пермской городской клинической больницы № 1 и Пермской центральной районной больницы.
В качестве дополнительного образования он прошел курсы повышения квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья» на базе ПГМУ, а также обучение на факультете государственного муниципального управления филиала РАНХиГС. В 2019 году стал победителем конкурса «Молодежный резерв Прикамья» в направлении «Здравоохранение». В 2024 году вошел в число финалистов программы подготовки кадрового резерва руководителей учреждений здравоохранения Пермского края «Эффективный руководитель — лидер здравоохранения».
