В дептрансе Перми раскрыли, почему водитель высадил пассажиров у Соснового бора

Утром 5 декабря на остановке «Сосновый бор» в Перми водитель автобуса маршрута № 2 высадил пассажиров, после чего развернул автобус на кольце и остановил его, включив аварийную сигнализацию. Очевидцы засняли происходящее на видео и были возмущены. По их словам, водитель объяснил свои действия тем, что на улице Спешилова образовались заторы, и он не намерен далее следовать по установленному маршруту. В департаменте транспорта Перми URA.RU назвали причину такого поведения работника. Оказалось, что маршрут был укорочен.