В дептрансе Перми раскрыли, почему водитель высадил пассажиров у Соснового бора

Дептранс Перми: водитель работал по инструкции, высадив пассажиров маршрута №2
05 декабря 2025 в 13:00
Водитель действовал согласно указаниям диспетчера, уверяют в дептрансе

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Утром 5 декабря на остановке «Сосновый бор» в Перми водитель автобуса маршрута № 2 высадил пассажиров, после чего развернул автобус на кольце и остановил его, включив аварийную сигнализацию. Очевидцы засняли происходящее на видео и были возмущены. По их словам, водитель объяснил свои действия тем, что на улице Спешилова образовались заторы, и он не намерен далее следовать по установленному маршруту. В департаменте транспорта Перми URA.RU назвали причину такого поведения работника. Оказалось, что маршрут был укорочен. 

«Один из автобусов маршрута № 2 в 09:47 был сокращен до остановки „Сосновый бор“ по распоряжению диспетчера. Подобные меры применяются для выравнивания интервалов движения при задержках, вызванных дорожными заторами», — пояснили журналисту в дептрансе. 

И добавили, что в случае досрочного снятия транспортного средства с линии пассажиры вправе продолжить поездку на любом другом попутном городском маршруте без дополнительной оплаты. При проверке контролерами необходимо сообщить причину пересадки и госномер автобуса, с которого была произведена пересадка. Информация о такой возможности размещена в салонах городского общественного транспорта.

