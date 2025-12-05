Логотип РИА URA.RU
Путин оценил свое интервью India Today

Путин поблагодарил Моди за приглашение в Индию
05 декабря 2025 в 12:36
Российский президент выступил с речью после интервью

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поблагодарил India Today и премьер-министра Индии Нарендра Моди за приглашение на интервью в ходе визита в Нью-Дели. Об этом он заявил в своем официальном сайте.

«У нас была возможность <…> подробно рассказать о том, что происходит на украинском направлении, и что нами предпринимается. По вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса», — написал Владимир Путин на сайте «Президент России».

Российский лидер также отметил усилия индийских партнеров, направленные на разрешение международных кризисов. В разговоре затронули ключевые вопросы двусторонней и глобальной повестки. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

Накануне визита Путина в Индию его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ заявил, что Россия открыта к мирным переговорам по Украине при условии учета целей спецоперации и высоко оценивает инициативы США и роль Нью-Дели в поиске урегулирования. Он подчеркнул историческое стратегическое партнерство с Индией, важность углубления экономического и энергетического сотрудничества, несмотря на давление со стороны недружественных стран и санкционные ограничения.

Материал из сюжета:

Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии

