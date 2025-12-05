Путин оценил свое интервью India Today

Российский президент выступил с речью после интервью Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поблагодарил India Today и премьер-министра Индии Нарендра Моди за приглашение на интервью в ходе визита в Нью-Дели. Об этом он заявил в своем официальном сайте.

«У нас была возможность <…> подробно рассказать о том, что происходит на украинском направлении, и что нами предпринимается. По вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса», — написал Владимир Путин на сайте «Президент России».

Российский лидер также отметил усилия индийских партнеров, направленные на разрешение международных кризисов. В разговоре затронули ключевые вопросы двусторонней и глобальной повестки. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

