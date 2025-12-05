Задержаны мошенники, похитившие более 200 млн рублей с карт россиян

Задержанные подозреваются в 600 эпизодах мошенничества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержана преступная группа, которая подозревается в 600 эпизодах мошеннических действий. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из УБК МВД России совместно с киберполицейскими из Москвы, Ростовской и Самарской областей задержали участников межрегиональной преступной группы. Они подозреваются в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов страны», — сообщила Волк в своем telegram-канале. По данным следствия, мошенниками был создан вирус. Он представлял собой копию приложений государственных организаций и распространялся на устройства через мессенджеры. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.