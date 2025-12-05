ЦБ РФ отменит ограничения на трансграничные переводы
05 декабря 2025 в 12:50
Банк России с 8 декабря отменяет действующие ограничения на переводы денежных средств за рубеж для граждан РФ и граждан дружественных государств. Физические лица из недружественных стран, работающие на территории РФ, смогут осуществлять зарубежные переводы в пределах суммы своей заработной платы.
