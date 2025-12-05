Логотип РИА URA.RU
Российские туристы заблокировали гейты в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса. Видео

Туристы заблокировали аэропорт Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса
05 декабря 2025 в 13:01
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Двести российских туристов заблокировали выходы на посадку в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за многочасовой задержки рейса. Об этом сообщает telegram-канал со ссылкой на пострадавших пассажиров.

«Пассажиры заблокировали соседние гейты, чтобы другие рейсы не смогли вылететь», — пишет telegram-канал Baza. Акция протеста была спровоцирована отсутствием информации от авиакомпании «AlMasria» в течение 12 часов. По словам туристов, их постоянно переводили между гейтами, не сообщая истинную причину задержки — поломку самолета.

В результате протеста пассажирам выдали воду и питание, а через два часа рейс отправился в Россию. Однако официальной отметки о задержке в документах туристы не получили, что лишает их права на компенсацию. Авиакомпания «AlMasria» не прокомментировала ситуацию.

