Командира ВСУ обвинили в минировании дорог, где погибла военкор Прокофьева
Командира обвиняют в приказе о минировании дорог в Курской области, указано в сообщении (архивное фото)
Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan
Командиру ВСУ предъявили обвинение за приказ о минировании дорог в Курской области, из-за которого погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«СК предъявил обвинение в теракте командиру ВСУ за приказ о минировании дорог в Курской области, из-за чего погибла военкор Прокофьева», — указано в материале ТАСС. Агентство приводит сообщение ведомства.
Военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в марте в Белгородской области во время выполнения редакционного поручения. По официальным данным, причиной ее гибели стал подрыв на минном устройстве. Об этом проинформировала пресс-служба телеканала.
