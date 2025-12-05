Логотип РИА URA.RU
Командира ВСУ обвинили в минировании дорог, где погибла военкор Прокофьева

СК: командир ВСУ обвинен в минировании дороги, где погибла военкор Проковьева
05 декабря 2025 в 12:34
Командира обвиняют в приказе о минировании дорог в Курской области, указано в сообщении (архивное фото)

Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan

Командиру ВСУ предъявили обвинение за приказ о минировании дорог в Курской области, из-за которого погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«СК предъявил обвинение в теракте командиру ВСУ за приказ о минировании дорог в Курской области, из-за чего погибла военкор Прокофьева», — указано в материале ТАСС. Агентство приводит сообщение ведомства.

Военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в марте в Белгородской области во время выполнения редакционного поручения. По официальным данным, причиной ее гибели стал подрыв на минном устройстве. Об этом проинформировала пресс-служба телеканала.

