Лурье заплатила налоги за квартиру Долиной: что россиян больше всего возмущает в скандальном деле певицы

Народная артистка России Лариса Долина не заплатила более 100 тысяч рублей налога при продаже квартиры, вокруг которой гремит скандал. Вместо певицы это сделала покупательница Полина Лурье, сообщила ее адвокат Светлана Свириденко. Россияне в сети возмутились, что покупатель не должен нести ответственность за просчеты продавца, а в объявлениях о продажах других квартир стали указывать, что продают без «эффекта Долиной». Последняя информация о громкой истории квартирного вопроса Долиной — в материале URA.RU.

Долина не заплатила налог за квартиру

Проживая в квартире, певица не заплатила налог на имущество физлиц более 100 тысяч рублей за скандальную квартиру. «Его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой», — пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Свириденко.

По ее словам, несмотря на признание договора купли-продажи квартиры недействительным, налоговая служба выставила требование об уплате налога. Также юрист подчеркнула, что возражения Лурье со ссылкой на нормы гражданского законодательства якобы остались без внимания.

На предварительном судебном заседании защита Лурье предложила Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается ей, а Долина возвращается покупательнице деньги. «Но сторона Долиной отвергла соглашение», — сказала адвокат Свириденко.

Почему история вызвала возмущение россиян

В истории со схемой реализации квартир на вторичном рынке, которую в СМИ и социальных сетях связывают с именем Ларисы Долиной, наибольшее возмущение у россиян вызывает прежде всего ощущение несправедливости происходящего, а не личность самой артистки. К такому выводу пришли социологи исследовательского центра «Робовокс» и компании онлайн-исследований «ОнИн» после опроса 1100 россиян.

«Люди расценивают ассоциируемый с делом певицы эффект как нарушение фундаментальных основ человеческого общежития и потому в обществе есть запрос на исправление этой несправедливости», — цитирует «Ведомости» авторов исследования. Они отмечают, что 93,8% опрошенных убеждены, что в спорной ситуации квартира должна оставаться у добросовестного покупателя.

Звездный адвокат Сергей Жорин отметил, что некоторые звезды публично поддерживают Долину, говорят, что «надо пожалеть», «зачем вы доводите человека». Но в кулуарных разговорах многие из них высказывают ту же позицию, что и обычные люди.

"Публично за нее заступаются, но все, с кем я общался, говорят одно: это некрасиво. И почти все соглашаются, что можно было договориться с Лурье, выплатить ей сумму в комфортном формате, в том числе с рассрочкой, и решить вопрос цивилизованно", — рассказал адвокат MK.RU.

Квартиры стали продавать без «эффекта Долиной»

В Челябинске предприимчивые продавцы начали указывать в объявлениях об отсутствии «эффекта Долиной», что, по их словам, исключает ситуацию, когда продавец остается без денег и квартиры. «Продается однокомнатная квартира 97-й серии на проспекте Победы, 335 в Калининском районе за 3 млн 420 тысяч. Собственников несколько, поэтому эффект Долиной отсутствует», — указано в одном из объявлений на площадке «Авито». В другом объявлении продается уютная студия с свежим ремонтом, где продавец также иронично отмечает, что он «не Лариса Долина».

Такой же тренд появился и на Ямале: продавцы квартир в ЯНАО тоже стали добавлять в объявления уточнение об отсутствии «эффекта Долиной». «Квартира подготовлена к продаже, заезжай и живи. „Синдромом Долиной“ не болею», — указано в тексте объявления.

«Эффект Долиной» может попасть в российские словари

Из-за резонанса и большой популярности в сети выражение «эффект Долиной» даже могут внести в российские словари в 2025 году. Как рассказала завкафедры русского языка РГПУ имени А. И. Герцена профессор Наталия Козловская, «эффект Долиной» ушел в разговорную лексику. Эксперты по языку отметили резкий рост запросов по словосочетаниям «схема Долиной» и «эффект Долиной» в июле и октябре этого года, пишет ТАСС.

Профессор уточнила, что фраза может войти не в академические словари, а в неографические ежегодники, чей выпуск после некоторого перерыва возобновлен в Институте лингвистических исследований РАН. А выражения «эффект Долиной», «схема Долиной» и «бабушкина схема» будут зафиксированы на неологическом ресурсе «Новое в русской лексике», поскольку превратились в заметное и обсуждаемое явление в современной русской речи.

«Вряд ли они войдут в язык и в „большие“ толковые словари; скорее всего эти выражения уйдут в прошлое вместе с медиаповодом, подобно тому как ушли еще недавно бывшие у всех на слуху „розовая кофточка“, „водолазка извинений“, „голая вечеринка“ и „войти не в ту дверь“», — считает Козловская.

Какой может быть исход дела

Верховный суд Российской Федерации с большой вероятностью примет решение о направлении спора между Долиной и Лурье на новое рассмотрение. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Парламентарий отметил, что верховная судебная инстанция должна закрепить обязанность полного возврата уплаченных средств добросовестному приобретателю, а также предусмотреть наложение обременения на спорный объект недвижимости до момента фактического возврата денег приобретателю. Заседание в Верховном суде назначено на 16 декабря.

"Задача высшей судебной инстанции сейчас именно в том, чтобы оценить, насколько последовательно применены уже действующие нормы: статьи о пороках воли, правила о двусторонней реституции, подходы к защите добросовестного приобретателя, который оказался без квартиры и без денег", — цитирует РИА Новости Гаврилова.

Долина выскажется в эфире спецвыпуске Первого канала

В пятницу, 5 декабря, Долина появится в программе «Пусть Говорят», где выскажется о скандале вокруг продажи квартиры. Выпуск покажут после итоговой программы «Время» — в 21:45 мск.