Певица Долина: молчала из-за шока от мошеннической схемы с квартирой

Лариса Долина объяснила свое молчание по делу о квартире шоком и подпиской

Народная артистка России Лариса Долина объяснила причины своего долгого молчания вокруг истории с квартирой. Впервые она публично высказалась об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке <…> потом, когда начались судебные разбирательства, я… подписку дала о неразглашении», — сказала певица в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Она добавила, что только теперь готова раскрыть правду о ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс. Ранее суды признали её жертвой мошенников, а спор о недвижимости продолжается в Верховном суде.

Певица также сообщила, что шоковое состояние после произошедшего мешало ей адекватно воспринимать события. Ее молчание было обусловлено как эмоциональными переживаниями, так и юридическими обязательствами.