Певица Долина: молчала из-за шока от мошеннической схемы с квартирой

Лариса Долина объяснила свое молчание по делу о квартире шоком и подпиской
Народная артистка России Лариса Долина объяснила причины своего долгого молчания вокруг истории с квартирой. Впервые она публично высказалась об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке <…> потом, когда начались судебные разбирательства, я… подписку дала о неразглашении», — сказала певица в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
Она добавила, что только теперь готова раскрыть правду о ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс. Ранее суды признали её жертвой мошенников, а спор о недвижимости продолжается в Верховном суде.
Певица также сообщила, что шоковое состояние после произошедшего мешало ей адекватно воспринимать события. Ее молчание было обусловлено как эмоциональными переживаниями, так и юридическими обязательствами.
Скандал вокруг недвижимости Долиной разгорелся в 2024 году, когда она под влиянием телефонных мошенников продала квартиру в ЖК «Ксеньинский» в Хамовниках и перевела сбережения на «безопасный счет», после чего оспорила сделку, ссылаясь на то, что не осознавала своих действий, что подтвердила экспертиза. Суд признал ее действовавшей в заблуждении и удовлетворил иск, не вернув деньги покупательнице Полине Лурье, из ‑за чего дело дошло до Верховного суда и вызвало широкий резонанс, породив в сети термин «эффект Долиной».
