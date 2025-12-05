ЦБ снимает ограничения на перевод средств за рубеж для дружественных стран
Ограничения сохранятся для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Для граждан России и дружественных стран с 8 декабря перестанут действовать ограничение на переводы за границу. Соответствующее решение принял Центральный Банк РФ.
«Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран», — сообщает регулятор. Для банков из недружественных стран доступны переводы с помощью корреспондентских счетов. Они должны быть открыты в кредитных организациях России. Однако до 7 июня 2026 года будет сохраняться ряд ограничений. В него вошли, например, запрет на перевод средств для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран. Под этот запрет попадают также юридические лиц из этих государств.
Ранее Банком России были продлены ограничения на международные переводы средств для нерезидентов недружественных стран. Под ограничения попадают переводы физических и юридических лиц.
