ЦБ снимает ограничения на перевод средств за рубеж для дружественных стран

«Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран», — сообщает регулятор. Для банков из недружественных стран доступны переводы с помощью корреспондентских счетов. Они должны быть открыты в кредитных организациях России. Однако до 7 июня 2026 года будет сохраняться ряд ограничений. В него вошли, например, запрет на перевод средств для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран. Под этот запрет попадают также юридические лиц из этих государств.