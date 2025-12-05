Проработавший год глава Свердловского района Перми решил уволиться

Александр Коротких покинет свой пост 16 декабря Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава администрации Свердловского района Перми Александр Коротких решил уволиться спустя год после назначения на указанную должность. Последним его рабочим днем станет 16 декабря.

«Последним рабочим днем Александра Коротких в должности главы администрации Свердловского района станет 16 декабря. Временно исполнять обязанности руководителя администрации района будет первый замглавы Андрей Летов», — пишет краевая газета «Зваезда» со ссылкой на собственный источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Перми, ответ мэрии ожидается.