Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Проработавший год глава Свердловского района Перми решил уволиться

Александра Коротких уходит с поста главы Свердловского района Перми
05 декабря 2025 в 14:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Александр Коротких покинет свой пост 16 декабря

Александр Коротких покинет свой пост 16 декабря

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава администрации Свердловского района Перми Александр Коротких решил уволиться спустя год после назначения на указанную должность. Последним его рабочим днем станет 16 декабря. 

«Последним рабочим днем Александра Коротких в должности главы администрации Свердловского района станет 16 декабря. Временно исполнять обязанности руководителя администрации района будет первый замглавы Андрей Летов», — пишет краевая газета «Зваезда» со ссылкой на собственный источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Перми, ответ мэрии ожидается. 

Коротких возглавил районную администрацию в декабре 2024 года. До этого он работал начинал в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте, в правительстве Вологодской области.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал