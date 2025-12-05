Проработавший год глава Свердловского района Перми решил уволиться
Александр Коротких покинет свой пост 16 декабря
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Глава администрации Свердловского района Перми Александр Коротких решил уволиться спустя год после назначения на указанную должность. Последним его рабочим днем станет 16 декабря.
«Последним рабочим днем Александра Коротких в должности главы администрации Свердловского района станет 16 декабря. Временно исполнять обязанности руководителя администрации района будет первый замглавы Андрей Летов», — пишет краевая газета «Зваезда» со ссылкой на собственный источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Перми, ответ мэрии ожидается.
Коротких возглавил районную администрацию в декабре 2024 года. До этого он работал начинал в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте, в правительстве Вологодской области.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!