Серьезная практика или предновогоднее развлечение: пермская ученая раскрыла, как работает «карта желаний»

Новый год в общественном сознании традиционно связан с подведением итогов и формулированием планов на будущее. В этот период особую популярность приобретает так называемая «карта желаний» — персональный коллаж из изображений и слов. Для одних это — серьезный инструмент визуализации и элемент психологической практики, для других — лишь эстетичный элемент декора, сделанный своими руками. Что представляет собой «карта желаний» и каким образом она влияет на человека, URA.RU рассказала ученая Пермского Политеха.

«Карта желаний может выступать эффективным психологическим инструментом, помогающим прояснить цели и сформировать устойчивую мотивацию. Это связано с тем, что мозг не всегда четко разделяет реально происходящее и мысленно представляемое. Когда мы в воображении „проигрываем“ определенные действия, активизируются те же зоны мозга, что и при их реальном выполнении», — поясняет доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Ольга Юрьева.

По словам специалиста, в процессе создания подобного коллажа задействуется лимбическая система — эмоциональный центр мозга, который связывает воображаемый сценарий с положительными переживаниями. В результате соединения образа и эмоции формируется внутренняя мотивационная сила, побуждающая человека предпринимать конкретные шаги к достижению задуманного. Возникающие нейронные связи между целью, действиями и переживаемыми чувствами облегчают реализацию планов. Дополнительную роль играет эффект самоисполняющегося пророчества: собственные ожидания и убежденность в результате нередко подталкивают человека вести себя таким образом, что прогноз в итоге сбывается.

В то же время одного эмоционального подъема недостаточно, чтобы мечты воплотились в реальность. При отсутствии четкого представления о том, к какому именно результату человек стремится и какими шагами намерен его достигать, даже самая яркая визуализация рискует остаться на уровне приятной, но оторванной от действий фантазии.

При этом важно учитывать, что ни одна методика не может считаться универсальной. Эффективность использования карты желаний зависит как от личностных особенностей конкретного человека, так и от того, каким образом он подходит к этому инструменту. Для одних карта становится мощным стимулом к изменениям, для других — остается нейтральным или даже потенциально деструктивным занятием.

Ольга Юрьева отмечает, что подобная практика теряет смысл или становится вредной при поверхностном подходе, когда на карту попадают лишь красивые, но по сути навязанные извне образы, а весь процесс сводится к ожиданию «волшебного» исполнения. Принципиально важно, чтобы желания были конкретными, а визуализация сопровождалась продуманным, реалистичным планом. Если мечта не обеспечена реальными действиями, карта превращается в форму самообмана и способ ухода от решения проблем, подменяя активность пассивным фантазированием.