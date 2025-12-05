Пермский завод, выпускающий картон и бумагу, подорожал до 80 млн рублей

Завод выпускает бумагу и картон (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае подорожал выставленный на продажу завод бумажных изделий в Нытве. Ранее его продавали за 75 млн рублей, сейчас цена увеличилась до 80 млн рублей.

«Продается Пермский завод бумажных изделий. Окупаемость составит 36 месяцев. Есть готовая площадка для строительства. Здание завода и земля находятся в собственности. Стоимость — 80 млн рублей. С 2022 года завод осуществляет проект „Организация производства бумажных и полиэтиленовых пакетов“ и приносит стабильный доход. Только за последний годы мы произвели и продали продукции на 38 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Пермский завод бумажных изделий является резидентом Территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) «Нытва». Выпускает, в основном, гофрированную бумагу и картон, а также бумажную и картонную тару. Собственниками предприятия являются предприниматели Сергей и Ольга Бурковы. Выручка завода в 2024 году составила 33,8 млн рублей, а чистая прибыль — 1,2 млн рублей.

