В Пермском крае на кадетском корпусе появились муралы с казачьим атаманом Ермаком и погибшим морпехом. Фото

В Пермском крае появился мурал в память о погибшем на СВО морпехе Зеляпукине
05 декабря 2025 в 13:36
Художники нарисовали мурал в память о Георгии Зеляпукине

Художники нарисовали мурал в память о Георгии Зеляпукине

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Новоильинский Пермского края здание казачьего кадетского корпуса украсили портреты атамана Ермака и погибшего на СВО морского пехотинца Георгия Зеляпукина. Об этом в соцсетях сообщает администрация Нытвенского округа.

«Профессиональные художники преобразили стены казачьего кадетского корпуса, создав два впечатляющих патриотических мурала. На первом — изображение легендарного атамана Ермака, олицетворяющее всех героев-казаков прошлого, а на втором — дань памяти всем героям настоящего, портрет выпускника корпуса, кавалера ордена Мужества Георгия Зеляпукина», — отмечают власти.

Матрос-контрактник Георгий Зеляпукин погиб в ходе спецоперации в марте 2022 года. Он учился в Пермском суворовском военном училище, по окончании которого решил связать свою жизнь с армией.

Георгий Зеляпукин является ввыпускником казачьего кадетского корпуса

Фото: Администрация Нытвенского муниципального округа

