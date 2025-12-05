В Пермском крае на кадетском корпусе появились муралы с казачьим атаманом Ермаком и погибшим морпехом. Фото
Художники нарисовали мурал в память о Георгии Зеляпукине
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В поселке Новоильинский Пермского края здание казачьего кадетского корпуса украсили портреты атамана Ермака и погибшего на СВО морского пехотинца Георгия Зеляпукина. Об этом в соцсетях сообщает администрация Нытвенского округа.
«Профессиональные художники преобразили стены казачьего кадетского корпуса, создав два впечатляющих патриотических мурала. На первом — изображение легендарного атамана Ермака, олицетворяющее всех героев-казаков прошлого, а на втором — дань памяти всем героям настоящего, портрет выпускника корпуса, кавалера ордена Мужества Георгия Зеляпукина», — отмечают власти.
Матрос-контрактник Георгий Зеляпукин погиб в ходе спецоперации в марте 2022 года. Он учился в Пермском суворовском военном училище, по окончании которого решил связать свою жизнь с армией.
Георгий Зеляпукин является ввыпускником казачьего кадетского корпуса
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!