В поселке Новоильинский Пермского края здание казачьего кадетского корпуса украсили портреты атамана Ермака и погибшего на СВО морского пехотинца Георгия Зеляпукина. Об этом в соцсетях сообщает администрация Нытвенского округа.

«Профессиональные художники преобразили стены казачьего кадетского корпуса, создав два впечатляющих патриотических мурала. На первом — изображение легендарного атамана Ермака, олицетворяющее всех героев-казаков прошлого, а на втором — дань памяти всем героям настоящего, портрет выпускника корпуса, кавалера ордена Мужества Георгия Зеляпукина», — отмечают власти.

Матрос-контрактник Георгий Зеляпукин погиб в ходе спецоперации в марте 2022 года. Он учился в Пермском суворовском военном училище, по окончании которого решил связать свою жизнь с армией.

