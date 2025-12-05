Новые автобусы вышли на челябинские маршруты
В Челябинск продолжают поступать новые автобусы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинске на маршрут №95 Привилегия» — улица Молодогвардейцев вышли новые автобусы, вскоре они появятся и на линии №17а профессора Благих — Нефтебазовая. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«В Челябинскую агломерацию продолжает поступать новая партия автобусов по программе льготного лизинга в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. На 95 маршруте — микрорайон „Привилегия“ — улица Молодогвардейцев уже начали работу первые 5 из 18 новых автобусов, остальные выйдут на линию в ближайшее время», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Автобусы полунизкопольные и работают на природном газе. Оснащены кондиционерами, медиаэкранами и видеонаблюдением. В ближайшее время к маршрутам добавятся еще 24 автобуса на линии №17а, добавили в миндортрансе.
В Челябинске ранее запустили новый автобус №95, следующий по маршруту от жилого комплекса Привилегия до улицы Молодогвардейцев. Автобус идет от улицы Генерала Костицына через Ефрейтора Потехина, автодорогу от улицы Брусничная до 75К-422. Далее по Гостевая, Братьев Кашириных до Молодогвардейцев.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!