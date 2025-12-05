Совладелец «Гринвича» заплатил 9 млн рублей, чтобы стать футболистом «Урала»
Стоимость лота составила 9 млн рублей
Фото: telegram-канал СОСПП
Эксклюзивный однодневный контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал» на «Екатерининской Ассамблее» выкупил совладелец ТЦ «Гринвич», бизнесмен Игорь Заводовский. На один день он сможет стать игроком команды — приехать на базу, потренироваться.
«Приобретатель лота получил эксклюзивную возможность на один день стать профессиональным футболистом: приехать на базу, потренироваться с командой, пройти восстановление и пообщаться с игроками. Лот предоставил президент ФК „Урал“ Григорий Иванов», — рассказали организаторы мероприятия в telegram-канале Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. За эту возможность он заплатил 9 млн рублей.
Нынешняя «Екатерининская Ассамблея» — 15 по счету. Все деньги, вырученные с продажи лотов, идут на благотворительность. URA.RU в режиме онлайн следит за аукционом.
