Совладелец «Гринвича» заплатил 9 млн рублей, чтобы стать футболистом «Урала»

Стоимость лота составила 9 млн рублей Фото: telegram-канал СОСПП

Эксклюзивный однодневный контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал» на «Екатерининской Ассамблее» выкупил совладелец ТЦ «Гринвич», бизнесмен Игорь Заводовский. На один день он сможет стать игроком команды — приехать на базу, потренироваться.

«Приобретатель лота получил эксклюзивную возможность на один день стать профессиональным футболистом: приехать на базу, потренироваться с командой, пройти восстановление и пообщаться с игроками. Лот предоставил президент ФК „Урал“ Григорий Иванов», — рассказали организаторы мероприятия в telegram-канале Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. За эту возможность он заплатил 9 млн рублей.