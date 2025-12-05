Владимир Зеленский не нужен Западу после окончания конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины

Европа готова заменить Владимира Зеленского только после окончания конфликта. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Реальная замена Зеленского возможна лишь при условии полного изменения курса Запада в отношении России, когда уже нужно будет заниматься послевоенным устройством Украины, строить новую мирную Украину. Тогда Зеленский, человек войны, не нужен», — сказал Блохин.

По его словам, сейчас Зеленский отрабатывает все задания, которые ставит перед ним Европа. Коррупционный скандал лишь заставляет Зеленского быть еще более лояльным и сильнее выслуживаться перед Западом, отметил он.

