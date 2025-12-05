Европа готова заменить Зеленского при одном условии
Владимир Зеленский не нужен Западу после окончания конфликта
Фото: Официальный сайт президента Украины
Европа готова заменить Владимира Зеленского только после окончания конфликта. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Реальная замена Зеленского возможна лишь при условии полного изменения курса Запада в отношении России, когда уже нужно будет заниматься послевоенным устройством Украины, строить новую мирную Украину. Тогда Зеленский, человек войны, не нужен», — сказал Блохин.
По его словам, сейчас Зеленский отрабатывает все задания, которые ставит перед ним Европа. Коррупционный скандал лишь заставляет Зеленского быть еще более лояльным и сильнее выслуживаться перед Западом, отметил он.
На Украине уже долгое время не утихает коррупционный скандал. В его результате «кошелек Зеленского» Тимур Миндич сбежал за границу, а самому Зеленскому пришлось уволить главу своего офиса Андрея Ермака. В Киеве продолжается расследование в отношении других фигур, среди которых министры, депутаты и другие чиновники.
