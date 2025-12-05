Свердловские слухи: обнальщики вербуют таксистов

Не бойтесь слухов - правда часто оказывается страшнее Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аппарате правительства и губернатора Свердловской области неспокойно — подчиненные Дениса Паслера не могут приноровиться к стилю его выступлений. Говорят, есть вопросы к его заму Сергею Никонову. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина заручилась поддержкой статусных соратниц перед выборами, а лидер ЛДПР нашел замену однопартийцу в заксо. Кто вводит новогодний «налог» и какой план приготовили защитники усадьбы Топоркова — в новых «Слухах».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор недоволен спичрайтерами,...

Денис Паслер к выступлениям готовится тщательно Фото: Размик Закарян © URA.RU

Обсуждают, что губернатор Денис Паслер в последние месяцы несколько раз «заворачивал» материалы своих выступлений, подготовленные экспертно-аналитическим департаментом. «Недоволен качеством, не его стиль», — поделился один из собеседников в резиденции. При этом, по словам другого источника, «референтура абсолютно рабочая». После отставки замглавы аппарата губернатора Владимира Черепанова, который курировал этот департамент, нового руководителя так и не нашли. Но дело, говорят, даже не в отсутствии руководителя.

...есть вопросы и к Никонову,...

Говорят, что ключевую роль в этой коммуникации должен играть глава аппарата губернатора Сергей Никонов. «Он должен быть всегда на связи с Денисом Владимировичем, чувствовать его и онлайн доносить информацию до экспертов и референтуры. Но ему с этим пока сложно. Создается ощущение, что он переоценил свои возможности, когда принимал предложение губернатора возглавить аппарат», — комментирует наблюдатель.

...поэтому подключили Аверкову

Инне Аверковой приходится проверять материалы Фото: Илья Московец © URA.RU

Включаться в процесс приходится главе департамента информационной политики Инне Аверковой, которая тесно работала с Паслером еще в Оренбуржье. Говорят, именно она визирует тексты выступления губернатора. «Денису Владимировичу важно, чтобы материалы посмотрел его человек», — добавил собеседник.

В резиденции вспомнили про Хусаинову

Рассказывают, что в политическом блоке резиденции большие вопросы вызвало назначение Юлии Хусаиновой, со скандалом уходившей с поста директора департамента информполитики, в жюри конкурса лучших политтехнологов «Серебряный лучник». «В этом увидели явный вызов новому руководству», — транслирует настроение обитателей резиденции источник.

Министру не могут найти замену

Говорят, что пока на должность руководителя министерства промышленности в силу его незначительных активов и зон влияния нет серьезных кандидатов. Поэтому и остается в статусе исполняющего обязанности Сергей Пересторонин. Вполне вероятно, что министерство реформируют.

Бабушкина заручилась поддержкой статусных соратниц

Людмила Бабушкина готовится к переизбранию в 2026 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина в очередной раз демонстрирует политическое чутье. Она собрала в Екатеринбурге топовых федеральных политиков для обсуждения роли женщин в социуме. Среди статусных гостей — депутаты Совфеда и Госдумы, в том числе зампред комитета по соцполитике СФ Яна Лантратова и парламентарий Натали Полуянова, политические эксперты Виктор Потуремский и Евгения Стулова. Федеральная делегация признала работу свердловского отделения «Женского движения» под руководством Бабушкиной «эталонной», а ее работу, как координатора партийного проекта, «идеальной», говорит знакомый с кулуарными обсуждениями источник. «Проект становится серьезной консолидирующей силой и важным инструментом влияния в политической повестке, особенно перед выборами. И Бабушкина с ним умело работает», — комментирует наблюдатель.

Каптюг продвигает молодого однопартийца...

Лидер свердловской ЛДПР Александр Каптюг всерьез рассматривает вопрос о том, чтобы выдвинуть для участия в выборах в заксобрание в 2026 году от Чкаловского округа своего 24-летнего соратника Евгения Коломытцева. «Насколько я знаю, такая договоренность между ними уже есть. Коломытцев также может попробовать пойти в ГД», — говорит собеседник. Впрочем, есть скептики, которые утверждают: Каптюг видит в воспитаннике яркого и амбициозного соперника, поэтому с осторожностью подходит к его продвижению.

...и ветерана-бизнесмена — в заксо

По слухам, выдвижение от ЛДПР в мэры Екатеринбурга неизвестного партийца Владимира Кузнецова — бизнесмена и участника СВО — это часть кампании по его дальнейшему избранию в заксобрание. «У них с Каптюгом уже есть соответствующие договоренности, мандат передадут Кузнецову», — рассказал осведомленный собеседник.

Хаютин готовится уйти из политики

Леонид Хаютин за годы депутатства себя особо не проявил. Зато он хороший врач Фото: Илья Московец © URA.RU

Рассказывают, что нынешнему депутату заксобрания от ЛДПР, акушеру-гинекологу Леониду Хаютину о планах руководителя известно. «Он и сам не хочет переизбираться в следующем году, так как не почувствовал собственного политического влияния», — поделился источник.

Соратник шефа ГУФСИН усилил позиции

Бывший руководитель исправительной колонии №53 в Верхотурье, подполковник Эдгар Каргелис избавился от приставки «врио» и стал полновесным замначальника ГУФСИН по Свердловской области. По слухам, со временем офицер может получить еще одно повышение.

Статусные азербайджанцы не встретятся в СИЗО

Арестованный на неделе самопровозглашенный лидер азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаев попал в СИЗО-1 Екатеринбурга, где уже находится бывший руководитель общины Шахин Шыхлински (обвиняют в покушении и насилии над спецназовцем). «Их разведут по разным корпусам, никто не допустит, чтобы они могли сидеть в соседних камерах. Учитывая, что они давние враги, такого не допустят», — сказал источник. Мустафаеву вменяют хищение 16 млн у друга, он вину не признает.

Обнальщики вербуют таксистов

Таксистам стоит быть бдительнее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге активизировалась группа обнальщиков, которая вербует таксистов в свои ряды. Пока они ездят по своим делам, предлагают шоферам работу. «Обещают большой заработок просто за то, чтобы они возили их по делам. При этом открыто рассказывают о своих схемах обнала, уверяя, что якобы имеют „крышу“. Разработка по ним уже ведется», — сказал источник.

Активисты придумали план спасения Дома Топоркова

Говорят, чтобы спасти Дом Топоркова от сноса под будущую застройку офисника, энтузиасты предлагают нестандартное решение: аккуратно разобрать исторический особняк по бревнам, перевезти его за пределы города и там восстановить. Финансирование этого проекта предлагается обеспечить за счет спонсорских средств.

Историю разбившегося самолета могут увековечить

По слухам, обломки самолета, которые находятся на севере области (предположительно, речь идет об Ан-2, он упал в мае 2013 года недалеко от Серова), предлагают достать и сделать их частью музейной экспозиции в Верхней Пышме. Пока существует лишь идея, но дойдет ли дело до реализации, неизвестно.

Рестораны ввели новогодний «налог»

Бронировать заведения стоит заранее Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В предновогодний сезон рестораны вводят повышенные требования к бронированию столиков. Посидеть компанией накануне праздника обходится в копеечку: чтобы гарантировать себе место, гостям предлагают внести депозит, размер которого в отдельных заведениях достигает 7000 рублей с человека.

Любителям поесть предлагают устроиться на работу мечты

Екатеринбуржцев зазывают на редкую вакансию дегустатора блюд с «железным» желудком. Условия — справляться с 10 тысячами калорий ежедневно, а награда — зарплата свыше 100 тысяч рублей. Говорят, что несмотря на большой поток желающих, идеальный кандидат до сих пор не найден.

«Каток на площади» вызвал дискуссию

Перенос открытия катка на площади 1905 года из-за аномально теплой погоды вызвал оживленное обсуждение. Например, прозвучало мнение, что можно было бы обратиться к опыту московского катка у ГУМа, который успешно работает и в условиях плюсовых температур. Однако есть предположения, что перенять опыт не удастся из-за того, что в Екатеринбурге нет специальной системы дополнительного охлаждения льда.