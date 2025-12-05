«Екатеринбургу не хватает женских рук»: cправедливороссы пиарят перед выборами депутата ЗС Есину
По словам Екатерины Есиной, она готова принять участие в предвыборной гонке
Фото: Илья Московец © URA.RU
Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» выдвинуло кандидатуру депутата областного заксобрания (ЗС) Екатерины Есиной на пост мэра Екатеринбурга. Об этом рассказала пресс-служба партийной организации.
«Утверждена кандидатура Екатерины Есиной. Она — достойный кандидат, который может предложить новый взгляд на развитие Екатеринбурга. Нашему городу не хватает женской руки», — цитата главы совета реготделения Андрея Кузнецов опубликована на сайте партии.
Есина является уроженкой Свердловска. Она окончила Уральский государственный экономический университет, где получила квалификацию экономиста-менеджера. Впоследствии получила второе высшее образование в Уральском государственном юридическом университете по специальности «юрист».
Источники URA.RU в региональной политэлите утверждают, что Есина приступила к подготовке программы развития уральской столицы, ключевое внимание в ней будет уделено социальной сфере. Одновременно с этим она ведет активные переговоры с партией «Единая Россия», в которую намерена вступить до выборов в ЗС, запланированных на 2026 год.
Ранее своего кандидата на должность мэра Екатеринбурга выдвинула партия «Новые люди» — им стала руководитель регионального отделения Ирина Виноградова, а «Единая Россия» поддержала действующего градоначальника Алексея Орлова, чьи полномочия истекают в феврале. От ЛДПР пойдет бизнесмен и ветеран СВО Владимир Кузнецов, а от областного Совета муниципальных образований — Дмитрия Нисковских. Конкурс по выборам мэра пройдет по новым правилам: кандидатов могут выдвигать парламентские партии и ряд общественных структур, после чего губернатор выберет минимум двух претендентов и направит их на рассмотрение гордумы.
Материал из сюжета:Выборы мэра Екатеринбурга в 2026 году
