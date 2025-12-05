Военная ипотека 2026: что можно купить и как оформить

В России могут увеличить накопительный взнос по военной ипотеке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военная ипотека — льготная ипотечная программа для военнослужащих. Военные могут приобрести недвижимость по целевому кредиту. Для этого нужно стать участниками накопительно-ипотечной системы. Вместе с ипотечным брокером социальной сферы Иннокентием Федосовым разбираемся в том, какие объекты недвижимости доступны для покупки по военной ипотеке и какие изменения возможны в 2026 году.

В России планируют увеличить накопительный взнос по военной ипотеке

Суть программы в том, что государство ежемесячно перечисляет определенную сумму на именной счет участника НИС. В 2025 году размер перечисления составляет 383 979 рублей в год.

В 2026 году величину накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих планируют увеличить до 411 тысяч рублей. Соответствующие положения содержатся в проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы, который правительство России ранее направило на рассмотрение в Госдуму. Повышение размера взноса в НИС обусловлено проводимой государством политикой укрепления социальных гарантий для военнослужащих.

Условия и преимущества военной ипотеки в 2026 году

Через три года военнослужащий может воспользоваться накоплениями в качестве первоначального взноса по ипотеке и купить жилье. При этом сам кредит в период службы также погашает государство.

В 2025 году размер процентной ставки по военной ипотеке определяется кредитной организацией и может существенно различаться. Так, в Сбербанке минимальная ставка составляет 27,1% годовых, в Промсвязьбанке — от 25% годовых.

Срок кредитования по программе военной ипотеки может достигать 20 лет. Однако ряд банков устанавливает ограничение по возрасту заемщика на дату полного погашения долга — не более 45 лет. В результате военнослужащий в возрасте 30 лет сможет оформить такой кредит лишь на срок до 15 лет.

По военной ипотеке в 2026 году можно приобрести:

- Квартиры в новостройках и на вторичном рынке.

- Индивидуальные жилые дома с земельным участком.

- Таунхаусы от 70 м².

- Земельные участки без строений (при выслуге от 20 лет).

Выбор объекта зависит от индивидуальных предпочтений, состава семьи, места службы и других факторов. В любом случае, военная ипотека остается одним из самых выгодных и надежных способов обзавестись собственным жильем для военнослужащих в 2025 году.

Квартиры по военной ипотеке 2026: новостройки и вторичное жилье

Самый популярный вариант использования средств ЦЖЗ — покупка квартиры. Причем приобрести можно как строящееся жилье по договору долевого участия (ДДУ), так и готовую квартиру на вторичном рынке.

Плюсы новостроек — современные планировки, свежий ремонт, новые коммуникации и благоустроенные дворы. Однако важно выбирать объекты только от аккредитованных банками застройщиков, чтобы избежать рисков долгостроя и проблем с оформлением собственности.

«Если военнослужащий решил купить квартиру в новостройке, то я рекомендую сразу уточнить у застройщика, аккредитован ли объект по военной ипотеке. Также нужно внимательно изучить договор ДДУ (договор долевого участия), обратить внимание на сроки сдачи дома и условия передачи квартиры», — советует Иннокентий Федосов, ипотечный брокер социальной сферы.

Готовые квартиры на вторичке подойдут тем, кто хочет сразу заселиться в свое жилье без ожидания окончания строительства. Но здесь важна тщательная проверка юридической чистоты объекта:

- отсутствие обременений, прописанных жильцов и долгов по коммуналке;

- соответствие продавца и собственника;

- наличие всех необходимых документов.

«Перед покупкой „вторички“ нужно изучить историю квартиры через выписки из ЕГРН, технический паспорт дома, поквартирную карточку. Также рекомендую пообщаться с соседями, УК или ТСЖ, чтобы узнать о возможных проблемах с домом или продавцом. Если есть сомнения в чистоте сделки, лучше сразу обратиться к юристу», — отмечает эксперт.

Дома и таунхаусы по военной ипотеке 2026

С 2020 года участники военной ипотеки могут приобрести не только квартиру, но и индивидуальный жилой дом с землей. Главные требования — расположение дома в черте населенного пункта и оформленный в собственность земельный участок.

«Покупка частного дома по военной ипотеке — хороший вариант. Нужно еще учесть, что банки охотнее кредитуют кирпичные и блочные дома, а к деревянным или каркасным могут быть дополнительные требования», — предупреждает Иннокентий Федосов.

Также военнослужащие могут приобрести таунхаус (блокированный жилой дом) площадью от 70 квадратных метров. Это комфортная альтернатива квартире со своим входом, террасой и небольшим участком. При этом инфраструктура и коммуникации остаются городскими.

Земельный участок без строения на нем пока доступен только участникам накопительно-ипотечной системы (НИС) с выслугой от 20 лет, имеющим право использовать все накопленные средства для жилищного обеспечения.

«Военная ипотека в 2025 году дает возможность купить недвижимость практически в любом регионе России. Однако я рекомендую учесть возможное место службы, состав семьи, планы на будущее. Если часто переезжаете, оптимальный вариант — небольшая квартира в крупном городе, которую легко сдать в аренду. Для семьи с детьми лучше выбрать просторную квартиру или дом в пригороде», — резюмирует эксперт.

Документы для оформления военной ипотеки в 2026 году

Чтобы оформить целевой жилищный заем (ЦЖЗ) и приобрести жилье по программе военной ипотеки, участнику накопительно-ипотечной системы (НИС) необходимо подготовить следующие документы:

1. Рапорт на имя командира воинской части о получении целевого жилищного займа (ЦЖЗ). Образец рапорта обычно можно получить у командования части.

2. Свидетельство о праве участника НИС на получение ЦЖЗ. Данный документ оформляется и выдается Росвоенипотекой после подачи рапорта. Срок действия свидетельства — 9 месяцев.

3. Паспорт гражданина РФ и его копия.

После получения свидетельства и при выборе конкретного объекта недвижимости потребуются дополнительные документы:

- Отчет об оценке выбранного объекта недвижимости. Оценка проводится аккредитованной банком оценочной компанией.

- Документы на объект недвижимости в зависимости от его типа:

а) для квартиры в новостройке — договор долевого участия (ДДУ), проектная декларация, документы на земельный участок;

б) для готового жилья (квартира, дом, таунхаус) — выписка из ЕГРН, технический паспорт, документы о праве собственности продавца.