Дед Мороз прокатился на сноуборде Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге прошел необычный праздничный перфоманс, главным героем которого стал Дед Мороз с самой длинной бородой на Урале — ее длина составила около 30 метров. Сказочный персонаж продемонстрировал ее во время спуска с Уктусских гор.

«Я стилист по прическам и визажист, и каждый год у меня как у специалиста спрашивают, какие тенденции на этот год в укладках и какие новинки. Эти вопросы подтолкнули меня на мысль, что и для Деда Мороза можно придумать что-то креативное и интересное», — делится идеей стилист Оксана Плохих. 30-метровая борода, на изготовление которой ушло три дня и три ночи, обошлась ей примерно в 10 тысяч рублей.

Дед Мороз Денис Тельнов, занимающийся праздниками более 20 лет, подчеркнул философию своего подхода в работе: «Не делаю на праздниках разделения на взрослый и ребенок, это помогает найти что-то общее между нами и детьми и повеселиться над нашими отличиями. Всегда приятно разбудить что-то детское и светлое во взрослом человеке. А с ребенком, не сюсюкая, открыть в нем что-то, что ребенок, может, даже сам в себе не замечал».

