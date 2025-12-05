Яркий цвет и юбка мини: Лисовец рассказал, как правильно носить сапоги-трубы

Сапоги трубы лучше выбирать с острым или квадратным носом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сапоги-трубы — яркая и эффектная обувь, способная сделать образ интересным и запоминающимся. Однако, чтобы выглядеть стильно и модно, важно правильно сочетать обувь с одеждой. В беседе с URA.RU стилист Влад Лисовец рассказал, как носить сапоги-трубы и кому они подходят.

Кому можно и нельзя носить сапоги-трубы

Стилист Влад Лисовец рассказал, что сапоги-трубы — это высокие сапоги с прямым или слегка расклешенным голенищем, которое свободно сидит на ноге. По его словам, они в этом сезоне в моде и подходят всем.

Эта обувь является отдельным аксессуаром в образе и деталью, которая должна обращать на себя внимание. Он отметил, что эпоха сапог под цвет колготок, сумочки или другого аксессуара прошла, и сегодня сапоги — самостоятельный элемент гардероба, который работает сам по себе.

«Сапоги-трубы — это яркий акцент в вашем образе, и он не должен подбираться под одежду. Иначе это уже не сапоги-трубы, а цельный образ. Это не так интересно. Поэтому точно отпадает вопрос: подходят ли они мне?» — заявил эксперт.

При этом Влад Лисовец отметил, что сапоги-трубы нельзя носить с вульгарным, слишком ярким образом. По его словам, в этом случае сапоги выглядят грубо и неинтересно. Стилист советует комбинировать яркие сапоги с одеждой скромной цветовой гаммы.

Какая высота сапог-труб и форма носа актуальна

Голубой цвет сейчас в тренде Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По словам стилиста, у сапог-труб нет идеальной формы. «Здесь все зависит от остальной одежды. Поэтому иногда, чем более странная их высота, тем лучше они выглядят, тем образ получается экстравагантным и стильным», — уточнил Влад Лисовец.

При этом он отметил, что сапоги-трубы с закругленными носами лучше не носить. В сезоне зима 2025-2026 актуальными являются сапоги с квадратными или острыми носами. Каблук может быть любым — от плоского до 10–12 см.

Какой цвет сапог-труб в моде

По словам стилиста, сапоги-трубы подходят почти под все образы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Стилист рекомендует носить сапоги-трубы яркого цвета, никак не связанного с гаммой одежды. Таким образом они станут главным акцентом в вашем наряде.

«Они могут быть суперинтересными и яркими. Носится обувь с более спокойной одеждой: однотонной и отличающейся по цвету от сапог. Поэтому они всегда, как яркая деталь. Поэтому советуют купить сапоги цвета, кардинально отличающегося от вашего гардероба, сделав на них акцент», — рассказал Влад Лисовец.

Актуальные цвета сапог-труб:

бордовые,

белые,

бледно-голубые,

в горошек,

коричневые в горчичный горох.

Как правильно носить сапоги-трубы с юбками и платьями





















1/6 Вязанная юбка с бордовыми крокодиловыми сапогами-трубами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Влад Лисовец рассказывает, что сапоги-трубы лучше всего смотрятся с мини, однако носить их можно с любой длиной платья или юбки. «Если нет возможности носить мини, то в принципе с длинной юбкой тоже выглядит хорошо. Эти сапоги делают любой образ стильным, ультрамодным, особенным. Поэтому носить их можно с любой длиной», — рассказал эксперт.

Платья могут быть прямые и зауженные, расклешенные и плиссированные. Ткани юбок или платьев также могут быть самыми разными. «Иногда даже можно надеть под вязанную юбку бордовые крокодиловые сапоги. Сочетание на контрасте дает скандальный эффект, что и делает любой образ стильным», — рассказал стилист.

С чем еще можно сочетать сапоги-трубы









1/3 Яркие сапоги можно носить с узкими джинсами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU