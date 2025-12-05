Закончится ли СВО после освобождения ДНР
Россия задумается об Одессе и Харькове, если Киев будет отказывать от переговоров
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Если Украина откажется от переговоров после того, как Россия освободит ДНР, тогда придется подумать об Одессе и Харькове. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Когда Россия освободит оставшуюся территорию, условия для Украины станут еще более жесткими, а для нас — выигрышными. Если после этого Киев будет готов к переговорам, то почему бы и нет. Если же Украина наоборот будет показывать еще большую агрессию, тогда придется подумать и об Одессе, и о Николаеве с Харьковом», — сказал Блохин.
Президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today 4 декабря заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или иным способом. Ранее госсекретарь Марко Рубио назвал основным предметом спора остающиеся под контролем Киева 20% территории ДНР. Разговоры о ситуации на земле стали особенно актуальны на фоне активного продвижения российских войск в зоне СВО.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.