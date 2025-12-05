Закончится ли СВО после освобождения ДНР

Россия задумается об Одессе и Харькове, если Киев будет отказывать от переговоров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Если Украина откажется от переговоров после того, как Россия освободит ДНР, тогда придется подумать об Одессе и Харькове. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Когда Россия освободит оставшуюся территорию, условия для Украины станут еще более жесткими, а для нас — выигрышными. Если после этого Киев будет готов к переговорам, то почему бы и нет. Если же Украина наоборот будет показывать еще большую агрессию, тогда придется подумать и об Одессе, и о Николаеве с Харьковом», — сказал Блохин.