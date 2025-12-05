Чего ждать дальше от переговоров по Украине

Россия и США продолжат переговоры, но Украина — под вопросом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Москва и Вашингтон продолжат консультации, ожидая более сговорчивую позицию Киева. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Дальше Россия и США будут вести консультации. Украинская сторона должна созреть, пока она неуступчива», — отметил Блохин.

Параллельно Штаты будут пытаться сблизить позиции сторон, продолжил он. По его мнению, основное разногласие — территории. «Тут Украине либо придется менять свою позицию, либо уже нам самим освобождать землю и снова садиться за стол переговоров», — добавил политолог.

