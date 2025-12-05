Чего ждать дальше от переговоров по Украине
Россия и США продолжат переговоры, но Украина — под вопросом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Москва и Вашингтон продолжат консультации, ожидая более сговорчивую позицию Киева. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Дальше Россия и США будут вести консультации. Украинская сторона должна созреть, пока она неуступчива», — отметил Блохин.
Параллельно Штаты будут пытаться сблизить позиции сторон, продолжил он. По его мнению, основное разногласие — территории. «Тут Украине либо придется менять свою позицию, либо уже нам самим освобождать землю и снова садиться за стол переговоров», — добавил политолог.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал, что позиции Украины становятся хуже с каждым днем. В интервью индийским СМИ 4 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем. Российская армия наращивает давление по всей линии фронта в зоне СВО, об этом Верховному главнокомандующему доложили во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск 30 ноября.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.