Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Чего ждать дальше от переговоров по Украине

Политолог Блохин: Украина должна стать уступчивой для прогресса в переговорах
05 декабря 2025 в 19:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россия и США продолжат переговоры, но Украина — под вопросом

Россия и США продолжат переговоры, но Украина — под вопросом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Москва и Вашингтон продолжат консультации, ожидая более сговорчивую позицию Киева. Об этом в интервью URA.RU заявил политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Дальше Россия и США будут вести консультации. Украинская сторона должна созреть, пока она неуступчива», — отметил Блохин.

Параллельно Штаты будут пытаться сблизить позиции сторон, продолжил он. По его мнению, основное разногласие — территории. «Тут Украине либо придется менять свою позицию, либо уже нам самим освобождать землю и снова садиться за стол переговоров», — добавил политолог.

Продолжение после рекламы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал, что позиции Украины становятся хуже с каждым днем. В интервью индийским СМИ 4 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем. Российская армия наращивает давление по всей линии фронта в зоне СВО, об этом Верховному главнокомандующему доложили во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск 30 ноября.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал