Шахматы из личной коллекции свердловского губернатора купили за 20 млн рублей

Изделие ручной работы оценили в 20 млн рублей Фото: telegram-канал СОСПП

В рамках «Екатерининской Ассамблеи» шахматы (доску и фигуры) из личной коллекции губернатора Свердловской области Дениса Паслера приобрела воспитанница Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области Андрее Симановском, чемпионка мира по классическим шахматам среди женщин Лея Гарифуллина. За уникальное изделие она заплатила 20 млн рублей.

«Лея Гарифуллина за 20 млн рублей выкупила шахматы из коллекции губернатора Паслера. Доска и фигуры из натурального камня: использованы мрамор и змеевик. Это ручная работа», — указали организаторы аукциона в telegram-канале Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

Текущая «Екатерининская ассамблея» проводится уже в пятнадцатый раз. Все средства, полученные от реализации лотов, направляются на благотворительные цели. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию торгов.

