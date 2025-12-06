Бастрыкин запросил дело извращенца, пристававшего к девочке в Екатеринбурге
Александру Бастрыкину доложат о расследовании противоправных действий в отношении малолетней
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по делу о домогательствах до школьницы в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — указано в telegram-канале СКР. В регионе по данному факту возбудили уголовное дело.
Инсайдер URA.RU сообщил, что злоумышленнику 13 лет. Инцидент произошел вечером 2 декабря и был заснят на камеру домофона. На видео — подросток подходит к девочке и просит потрогать ее за ягодицы. Затем он прикасается к ребенку, интересуется, куда она направляется, и вместе с ней заходит в подъезд.
