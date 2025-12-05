ЛДПР выдвинула новичка в соперники мэру Екатеринбурга Орлову
Владимир Кузнецов на фото крайний справа
Фото: telegram-канал ЛДПР-Урал
Как и анонсировало URA.RU, кандидатом в мэры Екатеринбурга от ЛДПР стал Владимир Кузнецов — бизнесмен, участник спецоперации. Сегодня его документы сдали в конкурсную комиссию по отбору кандидатов, подтвердил агентству лидер регионального отделения Александр Каптюг.
Кузнецов — новое лицо в региональной политике. Информация о нем начала появляться в официальной группе партии всего месяц назад. Известно, что он участвовал в спецоперации, является основателем компании, которая занимается автотранспортными перевозками, а также АНО «Единства» и фонда «Оберег». Кузнецов женат, у него пятеро детей.
Кузнецов стал вторым, кто подал документы на конкурс по выбору главы Екатеринбурга. 4 декабря в комиссию поступили документы от действующего градоначальника Алексея Орлова. «Новые люди» планируют выдвинуть для участия в конкурсе главу реготделения Ирину Виноградову, а Совет муниципальных образований Свердловской области — Дмитрия Нисковских. Подать документы в конкурсную комиссию можно до 17:00 часов 10 декабря. Все новости о подготовке к выборам мэра — в сюжете URA.RU.
