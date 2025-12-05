ЛДПР выдвинула новичка в соперники мэру Екатеринбурга Орлову

Владимир Кузнецов на фото крайний справа Фото: telegram-канал ЛДПР-Урал

Как и анонсировало URA.RU, кандидатом в мэры Екатеринбурга от ЛДПР стал Владимир Кузнецов — бизнесмен, участник спецоперации. Сегодня его документы сдали в конкурсную комиссию по отбору кандидатов, подтвердил агентству лидер регионального отделения Александр Каптюг.

Кузнецов — новое лицо в региональной политике. Информация о нем начала появляться в официальной группе партии всего месяц назад. Известно, что он участвовал в спецоперации, является основателем компании, которая занимается автотранспортными перевозками, а также АНО «Единства» и фонда «Оберег». Кузнецов женат, у него пятеро детей.