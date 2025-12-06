«Екатерининская ассамблея-2025» собрала 175 млн рублей на благотворительность

Все вырученные средства от торгов будут направлены на благатворительность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пятнадцатая «Екатерининская ассамблея» собрала свыше 175 миллионов рублей на благотворительные цели. Об этом сообщили организаторы. По данным департамента информационной политики Свердловской области, средства будут направлены на поддержку 22 проектов-бенефициаров, среди которых медицинские учреждения, школы-интернаты и благотворительные фонды.

«В этом году на юбилейной 15-й „Екатерининской Ассамблее“ собрано 175,8 млн рублей. Этого вновь хватит на то, чтобы реализовать все 22 заявленных проекта», — указано в telegram-канале Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.