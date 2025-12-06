«Екатерининская ассамблея-2025» собрала 175 млн рублей на благотворительность
Все вырученные средства от торгов будут направлены на благатворительность
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пятнадцатая «Екатерининская ассамблея» собрала свыше 175 миллионов рублей на благотворительные цели. Об этом сообщили организаторы. По данным департамента информационной политики Свердловской области, средства будут направлены на поддержку 22 проектов-бенефициаров, среди которых медицинские учреждения, школы-интернаты и благотворительные фонды.
«В этом году на юбилейной 15-й „Екатерининской Ассамблее“ собрано 175,8 млн рублей. Этого вновь хватит на то, чтобы реализовать все 22 заявленных проекта», — указано в telegram-канале Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.
Среди получателей помощи названы Центральная городская больница №20, Екатеринбургская школа-интернат №10 и школа-интернат №6, благотворительный фонд Константина Хабенского, многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум», областной центр реабилитации инвалидов, а также центры социального обслуживания населения. За пятнадцатилетнюю историю проведения ассамблеи общий объем собранных средств превысил 1,055 миллиарда рублей. Подробнее о ходе торгов и победителях аукционов — узнаете из трансляции URA.RU.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!