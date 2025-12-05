В УрФО ветераны СВО приходят в региональную и местную власть
По итогам выборной кампаний 2025 года победу одержали порядка 100 бывших и действующих бойцов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Уральском федеральном округе активно реализуется программа привлечения в органы власти ветеранов специальной военной операции, особенно в Челябинской области. Как отмечают в пресс-службе полпредства, этому направлению уделяется особое внимание со стороны партии «Единая Россия».
«На особом контроле партии остаётся вопрос привлечения в органы власти ветеранов специальной военной операции. По итогам выборной кампаний 2025 года победу одержали порядка 100 бывших и действующих бойцов, выдвигавшихся от „Единой России“. Из них 11 стали депутатами регионального уровня, 87 — местного, один боец возглавил муниципальное образование.», — говорится в сообщении.
Ранее «Единая Россия» заключила соглашения о поддержке участников СВО и их семей с фондами ветеранов спецопераций. Также в Челябинске запустили методический центр для обучения ветеранов-депутатов. По данным партии, по всей стране уже более тысячи участников СВО стали депутатами разных уровней, для которых разработаны специальные программы адаптации к работе во власти.
