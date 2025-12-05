В УрФО ветераны СВО приходят в региональную и местную власть

По итогам выборной кампаний 2025 года победу одержали порядка 100 бывших и действующих бойцов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Уральском федеральном округе активно реализуется программа привлечения в органы власти ветеранов специальной военной операции, особенно в Челябинской области. Как отмечают в пресс-службе полпредства, этому направлению уделяется особое внимание со стороны партии «Единая Россия».

«На особом контроле партии остаётся вопрос привлечения в органы власти ветеранов специальной военной операции. По итогам выборной кампаний 2025 года победу одержали порядка 100 бывших и действующих бойцов, выдвигавшихся от „Единой России“. Из них 11 стали депутатами регионального уровня, 87 — местного, один боец возглавил муниципальное образование.», — говорится в сообщении.