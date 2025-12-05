Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В УрФО ветераны СВО приходят в региональную и местную власть

05 декабря 2025 в 20:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По итогам выборной кампаний 2025 года победу одержали порядка 100 бывших и действующих бойцов

По итогам выборной кампаний 2025 года победу одержали порядка 100 бывших и действующих бойцов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Уральском федеральном округе активно реализуется программа привлечения в органы власти ветеранов специальной военной операции, особенно в Челябинской области. Как отмечают в пресс-службе полпредства, этому направлению уделяется особое внимание со стороны партии «Единая Россия».

«На особом контроле партии остаётся вопрос привлечения в органы власти ветеранов специальной военной операции. По итогам выборной кампаний 2025 года победу одержали порядка 100 бывших и действующих бойцов, выдвигавшихся от „Единой России“. Из них 11 стали депутатами регионального уровня, 87 — местного, один боец возглавил муниципальное образование.», — говорится в сообщении. 

Ранее «Единая Россия» заключила соглашения о поддержке участников СВО и их семей с фондами ветеранов спецопераций. Также в Челябинске запустили методический центр для обучения ветеранов-депутатов. По данным партии, по всей стране уже более тысячи участников СВО стали депутатами разных уровней, для которых разработаны специальные программы адаптации к работе во власти.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал